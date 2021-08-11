Bir Dönemin Efsane Cihazı Tamagotchi, Star Wars ile Geri Dönüyor!

Tamagotchi cihazlarının popüler olduğu günleri hatırlıyor musunuz? Küçücük bir cihazda "yaşayan" sanal hayvanımızı besleyip baktığımız cihazlardan bahsediyoruz... Cihazın en parlak döneminden yaklaşık yirmi yıl sonra Tamagotchi, iki yepyeni R2-D2 sürümüyle geri döndü. Yeni cihazların sahipleri, artık sanal Artoo'larına göz kulak olacak. R2-D2 Tamagotchi, iki oyun ve yedi tane daha açılabilir oyunla birlikte gelecek; 11 Kasım'da piyasaya sürülmesi planlanıyor.
Tamagotchi efsanesinin arkasındaki şirket olan Bandai, hali hazırda Tamagotchi Pix ve Tamagotchi akıllı saat gibi yeni cihazlar sunuyor. Ancak yeni milenyumun başlangıcından bu yana büyük ilgi gördüğü söylenemez. En azından, ilk resmi R2-D2 Tamagotchi'nin duyurusuna kadar durum buydu.
R2-D2 Tamagotchi'nin iki sürümü olacak: Biri beyaz tabanlı ve droidin ekrandaki görünümünü taklit eden mavi detaylı, diğeri şeffaf mavi tabanlı ve beyaz detaylı.
Cihazlar Amazon'da ön siparişe açıldı ve 19.99 dolara satılıyor...
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın