Bir dönemin ikonik aracı elektrikli olarak dönüyor: Tarih belli oldu

Bir dönemin ikonik aracı Microbus, elektrikli olarak geri dönüyor. Volkswagen, 2023'te aracın yollarda olmasını hedefliyor. İşte detaylar...

Bir dönemin ikonik aracı elektrikli olarak dönüyor: Tarih belli oldu

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