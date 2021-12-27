Volkswagen, Beklenen ID Buzz'ın Yeni Ön Tanıtım Videosunu Yayınladı

Volkswagen, heyecanla beklenilen elektrikli minibüsü ID Buzz'ın yeni bir ön tanıtım videosunu yayınladı. Görünüşe bakılırsa tanıtım için çok fazla beklememiz gerekmeyecek.

  • Levent Öztürk
ID Buzz'ın yeni ön tanıtım videosu yayınlandı...
Volkswagen

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