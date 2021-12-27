Volkswagen, Beklenen ID Buzz'ın Yeni Ön Tanıtım Videosunu Yayınladı

Volkswagen, 2017'de konsept olarak önizlemesi gerçekleştirilen ve şirketin uzun zamandır beklenen elektrikli mikrobüs canlandırması olan üretime sürümü ID Buzz'ın ilk üç görüntüsünü geçtiğimiz ay yayınladı. VW, herhangi bir özellik veya detay vermese de, minibüsün 2022'de tanıtılacağını söyledi. Perşembe günü Twitter'da yayınlanan yeni bir ön tanıtım (teaser) videosuna bakılırsa, artık tanıtım çok uzakta değil gibi görünüyor.
Videoda, burun boyunca uzanan merkezi bir ışık çubuğuna bağlanan kaş benzeri gündüz farlarına sahip farları gösteren ID Buzz'ın kilidinin açıldığını görebiliyoruz. Ana far bileşenleri uyarlanabilir, araç çalıştırıldığında yukarı doğru dönüyor ve etkileyici bir LED desenine sahip. Avrupa'ya sunulacak modelde bulunmasa da, ABD'ye sunulacak ID Buzz'ın muhtemelen ışıklı bir VW logosu olacak.
2022 is coming soon: the year of the new #VWIDBuzz! ??
Buckle up and catch a first glimpse! #WayToZero #VolkswagenWayToZero #idbuzz #volkswagen #vw #vwn #vwnutzfahrzeuge #vwcv pic.twitter.com/o3IQN6ORYU— Volkswagen News (@volkswagen) December 23, 2021
Ayrıca ön tanıtım videosunda zemine altıgen bir görüntü yansıtan ışıklı kapı kolları ve kapı altı ışıklarını da görebiliyoruz.
Kısa video boyunca, ID Buzz'ın "bir ikonun DNA'sına" sahip olduğunu ve "yakında geleceğini" söyleyen bir metin serpiştirilmiş durumda ve tweet'in başlığı 2022'nin ID Buzz'ın yılı olacağını söylüyor.
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