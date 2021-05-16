Bir Hacker, 32 Yıllık Game Boy'u Online Oyuna Açmayı Başardı!

Nintendo'nun yılların eskitemediği mobil oyun konsolu Game Boy, hala çok sayıda oyun severin gözde oyun konsolları arasında yer alsa da, üzerinden geçen 32 yıl artık onu tarihin tozlu sayfaları arasına yerleştirmiş durumda. Fakat bunca yıla karşın halen Game Boy haberleri okumayı sürdürüyoruz.
Geçtiğimiz günlerde bir Game Boy fanı, 30 yıllık bu mobil oyun konsolu atasını dev bir tasarımla yeniden hayata döndürmüştü. Şimdi ise Game Boy, internete açılıyor.
Bir hacker, Game Boy üzerine çalışmış ve bu minik oyun konsolunu internet üzerinden çoklu oyuncu moduna kavuşturmuş. Böylece internet üzerinden 2 Game Boy sahibi karşılıklı olarak aynı oyunu oynayabiliyorlar.
Bunu nasıl yaptığını hemen yukarıdaki videoda açıklayan hacker, aynı işlevin Game Boy Color, Game Boy Pocket ve Game Boy Advance konsollarında da çalıştığını söylüyor.
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