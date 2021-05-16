Bir Hacker, 32 Yıllık Game Boy'u Online Oyuna Açmayı Başardı!

Bir bilgisayar korsanı, bugün 32 yaşında olan unutulmaz el konsolu Game Boy'a "çevrimiçi oyuncu modu" eklemeyi başararak herkesi şaşırttı.

  • Ercan Uğurlu
32 yıllık Game Boy artık "online"

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