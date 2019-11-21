Bir Kez Daha Satış İddiaları Alevlendi!

Olympus CEO'su Yasuo Takeuchi, gazetecilere büyük değişikliklerin yolda olduğunu söyledi. Bloomberg'in haberine göre firma, hedeflerine ulaşabilmek için "zamanı gelince" yeniden yapılanmayı planlıyor ve bu da işten çıkarmaların olacağı anlamına geliyor.
Her ne kadar Takeuchi çok yönlü işletmenin tam olarak hangi parçalarının yeniden yapılandırılacağını söylememiş olsa da, Olympus'un kamera bölümünü satma ihtimali ciddi ciddi tartışılıyor.
Olympus'un görüntüleme kolunu kapatmasına yönelik ne zaman bir söylenti ortaya çıksa – ki bu durum neredeyse her yıl bir kere gerçekleşiyor – uzmanlar Japon kamera üreticisinin işinin bu yanını satacağını söylüyorlar. Her seferinde de Olympus sağlam bir şekilde ayakta durmayı başardı ve kamera bölümünün satılık olmadığını söyledi.
Ancak işletme açısından bakıldığında bu satışın mantıklı olduğu rahatlıkla söylenebilir. Bloomberg'in de belirttiği üzere görüntüleme kolu, firmanın satışlarının sadece %6'sını oluşturuyor ve en az geliri sağlıyor.
Takeuchi, firmanın periyodik olarak portfolyosunu değerlendirdiğini ve medikal bölüme odaklandığını söylüyor. Olympus'un küresel endoskop tedarikinin %70'inden sorumlu olduğu düşünülürse bunun da şaşırtıcı olmadığı kesin.
Bununla beraber kamera kolunun satışı şu anda sadece bir fikir gibi gözüküyor ve henüz kesin bir plan söz konusu değil.
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