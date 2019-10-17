Bir Microsoft Yazılımı Daha Yolun Sonuna Geliyor!
Microsoft, 10 yıllık sürenin ardından, bir yazılım paketinin daha yolun sonuna geldiğini hatırlattı; önemli tavsiyelerde bulundu!
- Levent Öztürk
Office 2010 desteği, 10 yıllık yaşam döngüsünün son yılına girmemizle sona ermek üzere ve Microsoft, kullanıcıları Office'in geleceği olduğunu söylediği üyelik tabanlı daha yeni Office 365 ProPlus paketine geçmeyi öneriyor.
Yazılım devi kısa bir süre önce yaptığı duyuruda, Office 2010 için uzatılmış desteğin 13 Ekim 2020 tarihinde sona ereceğini söyledi. Ancak Ocak 2020 tarihinde ömrünün sonuna gelecek olan Windows 7 gibi Office 2010 da artık teknik destek, bug onarımları veya güvenlik yamaları almayacak.
Kullanıcıların Office 2019'a geçmeleri mümkün olsa da Microsoft, işletmelerin kullanıcı tabanlı üyelik modelini kullanan Office 365 ProPlus'a geçmelerini öneriyor.
Microsoft, Office 365 ProPlus'ın düzenli olarak yeni özelliklerle güncellendiği ancak Office 2019'un Ekim 2018 yayımından beri aynı özelliklere sahip olduğunun altını çizdi.
Office 365 ProPlus, kullanıcıların Office'i PC, Mac ve mobil cihazlar dahil olmak üzere beş cihaza kadar yüklemesine izin veriyor.
Microsoft'un sitesindeki bir blog yazısında, firmanın Microsoft 365 yardımcı başkanı Jared Spataro, Office 365 ProPlus'a yükseltmenin avantajlarını detaylı bir şekilde anlattı. Yönetici, Office 365 ProPlus'ın günümüz zorlukları için kurulduğunu ve gerçek anlamda sürekli olarak daha iyi bir hale getirildiğini belirtti. AI ve makine öğrenimi, uygulamalar arası ortak çalışma, takım çalışmaları için Microsoft Teams gibi avantajlarının yanı sıra bulut sistemi tarafından güçlendirilen güvenlik ile güçlü bir veri korumasının da sağlandığının altını çizen yönetici, Office 365 ProPlus ile üretken ve güvenli bir çalışma sistemine kolaylıkla ulaşılabileceğinin altını çiziyor.
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