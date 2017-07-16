Bir Programcı Wikipedia'yı Metin Macerasına Çevirdi
Bir geliştirici, yeni nesil bir projeyi etkileşimli bir Infocom oyunu haline getirdi.
Wikipedia metin macerası oyunu gerçek oldu. Londralı bir geliştirici, Wikipedia'nın API'sini kullanarak sitenin neredeyse sınırsız bilgi kaynağını metin macerası için kullanmanın bir yolunu keşfetti.
Javascript tabanlı proje tüm bilgisayar ve telefon tarayıcılarında çalışıyor. Linki açtığımızda '80'lerden gelen Infocom oyunu kutusu gibi bir ekran ile karşılaşıyoruz. Wikipedia: The Text Adventure, ilk olarak karşınıza bir kaç önemli mekanın linkini başlangıç seçeneği olarak sunuyor ama isterseniz kendi Wikipedia makale konunuzu da yazabilirsiniz. Maceraya başladığınızda, seçtiğiniz mekan ile ilgili pikselli bir görseli ve Wikipedia'dan alıntı açıklaması ile karşılaşıyorsunuz. Devamında ise buradan gidebileceğiniz yerlerin bir listesi var. Eğer "help" yazıp "enter"a basarsanız, kullanılabilir komutlar ve açıklamalarına erişebilirsiniz.
Bir yere gitmek, "go" yazıp yanına mekanın adını yazdıktan sonra enter'a basmak kadar basit. Örneğin isterseniz "Go Louvre Museum" yazıp enter'a bastıktan sonra "take Mona Lisa" yazarak dünyanın en ünlü portresini çalabilirsiniz.
Kendi hikayesi üzerine geliştirilmiş bir metin macerası olmadığı için, bu oyunda kullanabileceğiniz seçenekler sınırlı. Ancak oyunun veri kaynağı olarak Wikipedia'yı kullanıyor olması, erişilebilir içerik miktarını sınırsıza yakın bir miktara çıkarıyor.
Oyunun geliştiricisi Kevan Davis, Wikipedia: The Text Adventure'ı ayrıştırıcı bir içerik eklemeden (görevler veya göndermeler) geliştirdiğini, ancak yine de bazı yerlere bir kaç küçük şaka sakladığını açıkladı. Oyuncuların ekstra bir motivasyona ihtiyacı olmadığını söyleyen Davis, ekstra içerik geliştirmeyeceğini söyledi.
Eğer kendi maceranızı yaşamak istiyorsanız, Davis'in bir kaç mekan önerisi var: Pripyat, Lobuche, Nepal ve White House (tüm odaları için ayrı makaleler var).
Ali Ruhi Öztürk
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