Bir Şarj Cİhazı Şoku da, Samsung Telefon Kullanıcılarını Bekliyor Olabilir

Apple'ın iPhone 12'nin kutusuna bir şarj cihazı dahil etmeyeceğine dair dedikodular, şu sıralar hız kazandı. Bu modaya Samsung'un daha ayak uyduracağı iddia ediliyor.
Yeni rapora göre Samsung, henüz konuyla ilgili son kararını vermedi. Firma, muhtemelen Apple ile aynı şeyleri düşünüyor: Şu sıralar çoğu kullanıcının birden fazla şarj cihazı var ve bu cihazı kutudan çıkarmak, firmanın toplam bileşen maliyetini azaltabilir. Bunun yanında kutunun boyutlarının küçülmesi ve şarj cihazı israfından kaçınılması, çevre için olumlu bir etkiye sahip olabilir.
Laptop'lar, tabletler ve diğer cihazlar USB-C'yi kullandığından telefonunuzu şarj edecek bir güç adaptörü bulmak eskisinden daha kolay. Ancak her şarj cihazı, Samsung'un amiral gemilerini 25W veya 45W ile şarj edemiyor. Bu durum, birçok kullanıcı için sorun teşkil edebilir.
Senede yaklaşık 300 milyon telefon üreten Samsung'un şarj cihazını bu telefonların yarısına eklemekten vazgeçmesi bile, firmanın karında önemli bir etkiye neden olabilir. Bununla birlikte firma böyle bir karar verse bile, bunun etkisini en erken 2021'de göreceğimiz söyleniyor. Firma işe ilk olarak, kablosuz şarj işlevi sunan amiral gemileriyle başlayabilir.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın