Bir Şarj Cİhazı Şoku da, Samsung Telefon Kullanıcılarını Bekliyor Olabilir

Apple'ın iPhone 12'nin kutusuna bir güç adaptörü koymayacağı dedikoduları her geçen gün ağırlık kazanırken, şimdi de aynı şoku Samsung kullanıcıları yaşayabilir.