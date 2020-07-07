iPhone 12'nin Şarj Cihazıyla Birlikte Gelmeyeceğine Dair Bir İpucu Daha

Apple'ın beklenen akıllı telefonu iPhone 12'nin kutusundan bir şarj cihazı çıkmayacağı ve şarj cihazının ayrıca satın alınması gerekeceği iddiası, yaşanan yeni gelişme ile birlikte iyice güç kazandı.