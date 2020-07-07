iPhone 12'nin Şarj Cihazıyla Birlikte Gelmeyeceğine Dair Bir İpucu Daha

Apple'ın eylül ayında yeni akıllı telefonu iPhone 12'yi tanıtması ve akabinde de satışa sunması bekleniyor. Uzunca bir süredir hakkında yazılıp çizilen iPhone 12 serisinde 4 yeni telefon modeli olacak. Yeni özelliklerle karşımıza çıkacak olan iPhone 12 modelleri hakkında önemli söylentiler var, özellikle son dönemde ortaya bir iddia atıldı ki, iPhone 12 satın almayı düşünenler bu habere oldukça üzüldü.
İddialara göre iPhone 12 serisinde kutudan yalnızca telefon çıkacak; herhangi bir kulaklık ve hatta şarj aleti bile kutuda yer almayacak. Evet, Apple anlaşılan zaten pahalı olan telefonlarından artık daha fazla kar etmek istiyor olsa gerek, kutudan şarj aletini bile çıkartıyor! iPhone 12 satın almak isteyen Apple severler, telefonlarını şarj etmek için şarj cihazını, müzik dinlemek için ise kulaklığını ayrı olarak satın almak zorunda kalacaklar.
Tüm bu iddialar ortada gezinirken yeni bir gelişme daha yaşandı ve bazı iPhone kullanıcıları, Apple'ın kendilerine şarj cihazları ile ilgili bir anket gönderdiğini, Twitter aracılığı ile açıklamaya başladı. Anket, zaten iPhone kullananlara gönderiliyor ve eski şarj cihazlarının durumu hakkında seçenekler içeriyor.
@MacMagazine @rfischmann sobre a polêmica do rumor relacionado a retirada dos carregadores da caixa: comprei um iPhone 11 esse mês e recebi a survey data Apple e fiquei intrigado com essa pergunta. pic.twitter.com/WvPUlOt68F— Thorzinho ??? (de ??) (@bedabb_) July 3, 2020
Her ne kadar bu anket, iPhone 12 ile birlikte şarj cihazı gelmeyeceği iddiasını tam olarak doğrulamasa da, Apple'ın kutu içinde şarj cihazına yer vermeyecek olma ihtimalini güçlendirdiği kesin.
TF Securities Analisti Ming-chi Kuo'ya göre de Apple, kutudan şarj aleti ve kulaklığı çıkartarak telefona ekleyecekleri 5G'nin maliyetini dengelemek istiyor.
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