Bir Sonraki Samsung Amiral Gemisinin İşlemcisi Snapdragon 888+ Sızdı!

Samsung'un son işlemcisi Exynos 2100, selef işlemcisi Exynos 990 gibi bir felaket olmayabilir, ancak birçok insan hala Exynos 2100 işlemcili Galaxy S21 yerine Snapdragon 888 varyantını satın almak istiyor. Bunun arkasında Qualcomm'un güç verimliliği ve performans gibi önemli parametrelerde sağladığı güven var kuşkusuz. Son yıllarda bu anlamda kan kaybeden Samsung'un bir sonraki amiral gemisi telefonunda yola nasıl devam edeceği şimdilik bilinmiyor. Fakat telefonlarında Qualcomm varyantı muhakkak olacak, orası kesin.
Qualcomm, amiral gemisi 2021 Snapdragon yongasının bir Plus versiyonunu hazırlıyor. Snapdragon 888+ olarak anılan mobil işlemcinin bu yılın 2'inci yarısından itibaren Android akıllı telefonlara güç vermesi bekleniyor. Bunlar arasında Samsung'un cihazları da yer alacak. Snapdragon 888+ işlemci ile çalışacak Samsung telefonlar, Galaxy Z Fold 3, Galazy Z Flip 3 olacakken, ayrıca Galaxy Tab S8 tablet serisi de yeni nesil işlemciden güç sağlayacak. Peki, Snapdragon 888+ nasıl performans gösteriyor?
Yeni işlemci Snapdragon 888+, Geekbench benchmark tablolarına yansımış. Tek çekirdek skoruyla 1171 puan toplayan Snapdragon 888+, çoklu çekirdek performansındaysa 3704 puan almış. Tabloda önemli detaylardan biri de çekirdek frekansı. Snapdragon 888+'taki X1 performans çekirdeği 3.0 GHz'de çalışıyor. Aynı çekirdek Snapdragon 888'te ise 2.8 GHz saat frekansına ulaşabiliyordu.
Buradan hareketle kuşkusuz Samsung'un Snapdragon 888+ işlemciden güç sağlayacak sonraki amiral gemilerinin, şu anki akıllı telefonlardan çok daha yüksek performans göstereceğini söyleyebiliriz. Peki, Galaxy S22'de de bu işlemci mi kullanılacak? Bunun cevabını vermek için çok erken. Fakat bu işlemcinin Galaxy Note 21'de kullanılmayacağını söyleyebiliriz. Zira Samsung, bu sene yeni Galaxy Note serisini tanıtmayacak.
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