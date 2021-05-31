iPhone 13'e Sadece Birkaç Ay Kalmışken, iPhone 12 Almak Ne Kadar Mantıklı?

iPhone 12 geçen sene sonbahardan bu yana satışta ve bu yıl da eylül ayında yeni iPhone 13 serisinin tanıtılması planlanıyor. Apple'ın eylül ayında tanıtacağı iPhone 13 serisinde önemli güncellemeler olacağını göreceğiz. Peki, beklemeye değer mi, yoksa hazır karar vermişken gidip iPhone 12 mi almak lazım?
Eski, Modası Geçmiş bir iPhone mu Kullanıyorsunuz?
Yeni bir telefon satın almanın en iyi nedenlerinden biri, kuşkusuz mevcut telefonunuzun modasının geçmiş olmasından ve artık beklentinize cevap vermiyor olmasından kaynaklanıyordur. Eğer halihazırda iPhone 11'iniz varsa, iPhone 12'ye yükseltmek biraz müsriflik olabilir. Performans ve özellikler bakımından pek değecek bir güncelleme olmayacaktır. O nedenle iPhone 13'ü beklemeniz mantıklı olabilir.
5G Desteği
Her ne kadar ülkemizde henüz olmasa da iPhone 12'de 5G desteği yer alıyor. Elbette iPhone 13'te de 5G desteği yer alacak. Bu nedenle geleceğe yatırım yapma adına 5G destekli bir telefon istiyorsanız da iPhone 13'ü beklemeniz, 5G destekli bir telefon alırken daha güncel bir telefon modeline sahip olmanız açısından doğru bir karar olabilir.
Yeni iPhone Almak İçin Diğer Nedenler
Hasar görmüş ve kötü çalışan bir cihazla yaşamak kuşkusuz zor. Her gün ekranı kırık bir telefonu görmezden gelmek ya da performans sorunu gözlemlediğiniz bir telefonu kullanmak elbette pek kabul edilebilir bir şey değil. Eğer sorun bu kadar muzdaripse, o halde iPhone 12'ye geçmek isteyebilirsiniz.
120 Hz Ekran Gelecek
iPhone 13, iPhone 12'lerde olmayan yeni bir özelliğe daha sahip olacak ve bu da yüksek tazeleme hızına sahip bir ekrandan başkası değil. Android telefonların çoktan beri sahip olduğu 120Hz ekran tazeleme hızı özelliği sonunda iPhone 13 ile Apple'a da gelecek.
Her Zaman Olduğu Gibi Fiyat Belirleyici
Elbette her üründe olduğu gibi aslında yine fiyat belirleyici unsur. iPhone 13 çıktığında elbette pahalı olacak, bu anlamda iPhone 12'de iyi bir kampanya bulmanız halinde, tercih edilebilir.
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