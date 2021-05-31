iPhone 13'e Sadece Birkaç Ay Kalmışken, iPhone 12 Almak Ne Kadar Mantıklı?

Telefon almaya karar verdiniz ve aklınızda Apple iPhone var. Peki, iPhone 13'ün çıkmasına sadece birkaç ay kalmışken, bugün gidip bir iPhone 12 almak mantıklı mı?