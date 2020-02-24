Birds of Prey: Corona Virüsü, Yırtıcı Kuşların Kanatlarını da Kırdı!

7 Şubat 2020 tarihinde dünya çapında gösterime giren Birds of Prey, ya da tüm sinema ekranını kaplayacak adıyla Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn- Harley Quinn'in Mucizevi Kurtuluşu), gişede isteneni elde etmekten uzak kaldı. Yaklaşık 100 milyon dolarlık yapım bütçesine sahip yapım (reklam bütçesi, bu rakamlara dahil değil) şimdilik 152 milyon dolar gişe hasılatı elde edebildi. Otoritelere göre yapımın, en azından muhtemel bir geleceği olması için, gişe hasılatı 250 - 300 milyon dolar bandında olmalı.
Yapımcılığını bizzat Oscar ödüllü oyuncu Margot Robbie'nin (ünlü aktris, filmde Harley Quinn'i canlandırıyor) üstlendiği ve yönetmenlik koltuğunda Cathy Van'ın oturduğu filmin "şimdilik" başarısız olması için pek çok neden var.
Öncelikli başarısızlık nedeni Çin'de başlayan Corona salgını olarak gösteriliyor. Dünyanın en büyük pazarlarından Çin, Japonya, Güney Kore gibi ülkelerdeki insanlar, sinema salonları gibi kapalı ve virüsün yayılabileceği alanlarda bulunmaktan korkuyorlar. Çin'de pek çok sinema salonu toplum sağlığı gerekçesiyle kapatıldı. Kısacası onlarca milyon potansiyel izleyici, Birds of Prey'den, daha doğrusu sinema salonlarından uzak kalmayı tercih ediyor. Oysa ki film, genelde olumlu eleştiriler aldı. Rotten Tomaetos uzmanları, yapıma 78/100 oranda geçer not verdi ve ortalama 6.75/10 puanını layık gördü. Metacritic otoriteleri de, DC'nin yeni kozuna 60/100 puanını verdi. Bu iki sitenin de puanlama açısından ne kadar cimri olduğunu düşünürsek, Birds of Prey'in keyifli bir eğlencelik olduğuna kanaat getirilebilir. Lakin IMDB üyeleri pek bonkör değil ve 6,6/10 puanının yeterli olduğunu düşünüyorlar.
Buna mukabil; bazı Hollywood sinema eleştirmenleri, Birds of Prey'i yerden yere vurdu. Eleştirmenlerin çoğu Robbie ve McGregor'un oyunculuklarını ve Yan'ın yönetmenliğini överken, senaryoyu sıradan buluyor.
Filmin kadrosunda Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead, Jurnee Smollett-Bell, Rosie Perez, Chris Messina, Ella Jay Basco, Ali Wong ve Ewan McGregor gibi birbirinden ünlü oyuncular bulunuyor.
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