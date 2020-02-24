Birds of Prey: Corona Virüsü, Yırtıcı Kuşların Kanatlarını da Kırdı!

DC Comics - Warner Bros ortaklığının son filmi Birds of Prey, büyük bir hayal kırıklığı olma yönünde ilerliyor. Görünüşe göre Corona virüsü, Yırtıcı Kuşların kanatlarını da zedeledi!