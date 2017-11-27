Bitcoin, 10.000 Dolara Dayandı
Dijital para birimi Bitcoin, rekor üzerine rekor kırmaya devam ediyor. İşte geldiği son nokta!
Bitcoin'in birçok kullanıcının birbirine hediye aldığı ABD'nin ulusal bayramı şükran gününde biraz kafasını dinleyeceği düşünülüyordu, ancak dijital para birimi yükselişini sürdürerek 9.000 dolar barajını aştı. Haberi yayına hazırladığımız sırada Bitcoin'in fiyatı 9.700 dolar seviyesindeydi.
Bitcoin böylece sadece 9 günde 1.000 dolardan fazla değer kazanmış oldu. Henüz geniş kitleler tarafından kabul görmeyen para birimi, belki de bunu yapacağının ipuçlarını veriyor ancak yatırımcılara dikkatli olmalarını öneren analistler var. Deutsche Bank'ın baş strateji uzmanı Ulrich Stephan, "bunu günlük yatırımcılara öneremem," diyor. Her hafta değerine yaklaşık 1.000 dolar katan Bitcoin'in inişli çıkışlı bir grafik izlemesi bir yana, çakılma ihtimali ve söylentiler yatırımcıları korkutmak için yeterli birer neden.
The price of Bitcoin just crossed $9,000!https://t.co/fi55d4aaQr #CoinMarketCap #bitcoin pic.twitter.com/iLvYm87qAw— CoinMarketCap (@CoinMarketCap) 26 Kasım 2017
Önceki yıl ile kıyaslandığında Bitcoin'in değerini yüzde 1.128 artırdığı gözleniyor. 10.000 dolar sınırı ise yılsonundan önce aşılacak gibi görünüyor. Dijital para biriminin sadece son üç haftada piyasa değerine 35 milyar dolar eklediğini de belirtelim.
$0 - $1000: 1789 days— Amichai Stein (@AmichaiStein1) 26 Kasım 2017
$1000- $2000: 1271 days
$2000- $3000: 23 days
$3000- $4000: 62 days
$4000- $5000: 61 days
$5000- $6000: 8 days
$6000- $7000: 13 days
$7000- $8000: 14 days
$8000- $9000: 9 days
Birçok uzmanın büyük satışlar beklediği ve "baloncuk" olarak değerlendirdiği Bitcoin'in bu çıkışını sürdürüp sürdürmeyeceğini bekleyip göreceğiz.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın