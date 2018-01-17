Bitcoin 10.000 Dolara Geriledi!
Dün 12.500 dolara gerileyen Bitcoin'in değerindeki sert düşüş devam ediyor!
"Bitcoin balonu patladı mı?" Şu sıralar insanların birbirine en sık sorduğu soruların arasında bu soru var. Sanal para birimi, bugün 10.000 dolar seviyesine geriledi. Böylece Bitcoin, geçen ay ulaştığı 20.000 dolar seviyesinin yarısına gerilemiş oldu.
Bugün 10.000 dolar seviyesini gören Bitcoin, haberi yayına hazırladığımız an itibariyle 10.300 dolar seviyesine yükselmişti. Bitcoin, son aylarda inanılmaz bir ivme yakalamış, değeri Eylül'de 4.000 dolara, Ekim'de ise 6.000 dolara fırlamıştı. Sadece 2,5 ayda değerini neredeyse beşe katlayan Bitcoin'in bu düşüşü, şaşırtıcı olmadığı kadar, bu büyümeye kıyasla daha küçük.
Düşüşün nedenleri arasında Asya'dan gelen ve yatırımcıları oldukça korkutan hükümet engeli haberleri ve Bitcoin yatırımcılarının önemli bir kısmını barındıran Güney Kore'nin Bitcoin'i engelleme hazırlığı var. Güney Kore daha sonra Bitcoin'i yakın bir zamanda engellemeyeceğini açıklamasa da, Çin de dijital parayı engellemenin yollarını arıyor.
Değerin düşmesiyle paniğe kapılan yatırımcıların elindeki Bitcoin'leri satmaları, düşüşü iyice tetikleyen bir durum.
Son günlerde değer kaybeden tek dijital para birimi, Bitcoin değil. Popüler dijital para birimlerinin çoğunda benzer bir düşüş gözleniyor. Örneğin hafta sonunda 1.400 doların üzerinde seyreden Ethereum, şu an 900 dolar seviyesine gerilemiş durumda.
Sizce "Bitcoin balonu" patladı mı, yoksa bu bir tarihi yükselişin daha habercisi olabilir mi?
Zeynel A. Öztürk
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