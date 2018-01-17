Bitcoin 10.000 Dolara Geriledi!

Dün 12.500 dolara gerileyen Bitcoin'in değerindeki sert düşüş devam ediyor!

Bitcoin 10.000 Dolara Geriledi!
Bitcoin'e ve kripto para piyasasına yeni katılanların canı yandı

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