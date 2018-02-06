Bitcoin, 6.000 Doların Altını da Gördü!
Bitcoin, 2017'deki fırlayışının ardından tepetaklak düşüşünü sürdürüyor!
Son haftalarda uçurumdan yuvarlanırcasına gerileyen Bitcoin, bugün 6.000 doların altını gördü. Böylece Bitcoin, yılın ilk günlerinden bu yana değerinin yarısından fazlasını kaybetmiş oldu. Sanal para birimi, haberi yayına hazırladığımız an itibariyle biraz toparlanarak 6.400 dolar seviyesine yükselmiş bulunuyor.
Bitcoin, daha dün 8.000 doların biraz üzerindeydi. Bu hızlı düşüş, sanal para dünyasında servetinizin bir anda katlanabildiği gibi, nasıl eriyip gidebileceğini gösteriyor. Bugünkü gerilemeyle birlikte Bitcoin, geçtiğimiz Ekim ayındaki değerine düşmüş oldu. Sanal paranın Eylül'deki değeri ise yaklaşık 4.000 dolar idi, yani baloncuğun hızlı şiştiğini, şişmesinden de hızlı patladığını görüyoruz.
Hükümetlerin baskısı bir yana, son olarak bankaların kredi kartıyla Bitcoin satın almanın önüne geçmesiyle birlikte sanal para dünyası, iyice çalkantılı bir yer haline geldi. Korkan yatırımcıları da hesaba katarsak, aşağı doğru baskının devam ettiği gözleniyor. Yine de Bitcoin'in yükselme ihtimalini yok sayamayız.
Zeynel A. Öztürk
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