Bitcoin, 8.000 Doları Aştı!
Geleceğin parası olup olmayacağı konuşulan Bitcoin, yaşadığı büyük düşüşün ardından bir kez daha hareketlendi!
Bitcoin, %7'den fazla yükseliş yaşayarak 8000$ sınırını aşmayı ve 8300 dolara ulaşmayı başardı. Bu durumun etkileyici olmasının en büyük sebeplerinden birinin, 13 Temmuz tarihinde bitcoin madenciliğinin %155 arttığının duyulması sırasında değerinin bu yılın en düşük noktalarından biri olan 6200 dolarda bulunması olduğu söylenebilir.
Bitcoin varlığının en yüksek değerine Aralık ayında 20000$ ile ulaşmıştı ve değer, Haziran sonuna kadar 5900 dolara kadar düşmüştü. Temmuz ayında bu fiyat bir miktar artmış olsa da, ciddi bir yükseliş yaşanmamıştı. Ancak bitcoin fiyatı değişmeye başladığında çok ciddi hızlarla değişebiliyor ve geçtiğimiz yıl fiyatın bir anda muazzam bir şekilde yükselmesi ile hemen herkes, tam olarak ne olduğunu bilmeseler de, haberler aracılığıyla bu teknoloji ile tanışmıştı.
Bununla beraber 2013'ün sonundaki ilk büyük başarısının ardından ciddi fiyat hareketlenmelerini anca 2016 yılının sonlarında görmeye başlamıştık. En yüksek noktasına ulaşmasından beri sadece yedi ay geçmiş olduğu için de var olan fiyat aralığında bir süre daha duracağı tahmin edilebilir.
eToro Kıdemli Piyasa Analisti Mati Greenspan'ın CNBC ile yaptığı bir röportajda söylediğine göre bitcoin için bir sonraki hedef, bir kez daha 10000$ fiyatına ulaşmak olacak. Greenspan, 10000$ sınrıının çok önemli olduğunu ancak 9500 dolara ulaşmanın bile zor olabileceğini söylüyor. Newton Advisor'dan Mark Newton da fiyatın daha önceki yüksek noktalar hemen ulaşmayabileceğini, hatta Ağustos ayında bir kez daha geri çekilebileceğini söylüyor ancak Kasım ve Aralık aylarında bir kez daha yükselebileceğini belirtiyor.
Levent Öztürk
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