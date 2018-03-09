Bitcoin Bir Kez Daha Kötü Düştü!
Son zamanlarda yatırımcılarını fazlasıyla üzen Bitcoin ve diğer sanal para birimleri, geçtiğimiz günlerde bir kez daha darbe yedi!
- H. Hüseyin Öztürk
Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin değeri, geçtiğimiz gün ABD Senet ve Döviz Komisyonu'nun sanal paraları alıp satabileceğiniz yerlerdeki "potansiyel olarak kanunsuz" dönüşümler konusundaki uyarısı üzerine önemli bir düşüş yaşadı. SDK'nın söylediğine göre, bir ticaret platformu, senet (yani yatırım yapılabilen bir şey) olarak görülen sanal para birimlerini alıp satmaya izin veriyorsa, SDK'ya kayıt yapmaları gerekiyor. Bu kaydın anlamı, müşterileri korumaya yönelik düzenlemeler.
SDK, şöyle diyor: "SDK çalışanları, online ticaret platformlarının yatırımcılara SDK-kayıtlı ve düzenlemeli piyasalar olarak görünmesine rağmen, aslında böyle olmadıkları yönünde endişeli." SDK, eğer böyle bir piyasa işletiyorsanız, telefonu avukatınıza verin diyor, çünkü SDK çalışanları yaptıklarınızı inceliyor.
CoinMarketCap tarafından izlenen fiyatlara göre, bu haberler kripto para birimlerinin büyük babası bitcoin ile bazı diğerlerinin de fiyatını aşağıya çekmiş durumda. Bitcoin, Bitcoin Cash ve Ethereum son 24 saatte yüzde 9 düşerken, Ripple ve Litecoin ise yüzde 8 oranında düşmüş durumda.
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bitcoin 2017 de şubat ayında 1000$ dı 2018 şubat ayında 8000$ ile 10 000 $ arasında işlem gördü belli aralıklarla düşüşler ve yükselişler görmek gayet normal .