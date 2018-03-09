Bitcoin Bir Kez Daha Kötü Düştü!

Son zamanlarda yatırımcılarını fazlasıyla üzen Bitcoin ve diğer sanal para birimleri, geçtiğimiz günlerde bir kez daha darbe yedi!

  • H. Hüseyin Öztürk
Bitcoin bir kez daha kötü düştü!

Okuyucu Yorumları

Toplam 1 Yorum

bitcoin 2017 de şubat ayında 1000$ dı 2018 şubat ayında 8000$ ile 10 000 $ arasında işlem gördü belli aralıklarla düşüşler ve yükselişler görmek gayet normal .

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