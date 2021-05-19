Bitcoin, Etherium... Önce Elon Musk, sonra Çin... Kripto paralarda düşüş

Tesla CEO'su Elon Musk'ın mesajları ve dün Çin'de kripto para ile yapılan işlemlere sınırlama getirildiği haberlerinin ardından Bitcoin'de büyük düşüş var...
Kripto paralar içinde en ünlüsü Bitcoin bir süredir Elon Musk'ın tweetleriyle kan kaybediyordu. Bitcoin bu kez Çin'den gelen haberlerle birlikte bugün gün içinde en düşük 32 bin doların altını gördü.
Bitcoin çarşamba günü Investing.com Index üzerinde 30,79% oranında değer kaybederek 30.442,3 seviyesini gördü. Bu 12 Mart 2020 tarihinden beri görülen en büyük bir günlük düşüş.
Bitcoin saat 16.20 sularında 34 bin dolar bandında seyrediyor.
Çarşamba günü Ethereum ise Investing.com Index üzerinde 34,30% oranında değer kaybederek $2.243,40 seviyesinden işlem gördü. Bu oran da 12 Mart 2020 tarihinden beri görülen en büyük bir günlük düşüş.
Ethereum 2.500 dolar seviyesinde seyrediyor.
14 Nisan'da 64 bin doların üzerine çıkarak rekor kıran bitcoin böylece yaklaşık yüzde 40'tan fazla değer kaybetmiş oldu.
MUSK'IN ARDINDAN ÇİN
Çin, 18 Mayıs tarihinde finans kurumlarının ve ödeme sistemlerinin kripto para birimleri üzerinden hizmet vermesini yasakladığını duyurmuştu.
Çin'deki Ulusal İnternet Finansman Birliği, Bankacılık Birliği, Ödeme ve Takas Platformu tarafından yapılan açıklamada, "Son dönemde kripto para birimleri çok sert şekilde yükselirken ve düşerken, spekülatif kripto işlemleri artış gösterdi. Bu insanların varlık güvenliklerini ihlal ediyor, ekonomik ve finansal düzeni ciddi şekilde aksatıyor." denilmişti.
MUSK'IN TWEETLERİ DÜŞÜŞE YOL AÇMIŞTI
Tesla CEO'su Elon Musk ise kısa bir süre önce Bitcoin ile satış yapmayacaklarını duyurmuştu. Musk, "Bitcoin madenciliğinde özellikle kömür olmak üzere fosil yakıtların artan kullanımı konusunda endişeliyiz" demişti. Musk'ın sonraki tweetleri ise otomobil üreticisinin madeni paranın elinden çıkıp çıkmadığı konusunda kafa karışıklığına yol açtı.
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