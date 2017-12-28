Bitcoin Fonundan 1 Milyon Dolar Bağış!

Internet Archive, bir Bitcoin fonundan 1 milyon dolarlık bağış aldı!

Bitcoin fonundan 1 milyon dolar bağış!

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