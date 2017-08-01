Bitcoin hakkında bilmek istediğiniz herşey!
Kaçırmayın! Son yılların popüler konusu Bitcoin'i tüm yönleriyle masaya yatırıyoruz.
Son yıllarda en fazla duyduğumuz sorulardan birisi şu: Bitcoin nedir? Giderek popülerleşen sanal para birimi Bitcoin uluslararası para dolaşımına alternatif mi yoksa bir başkaldırı mı? Kim kontrol ediyor, nasıl satın alınabiliyor ve elden çıkartmak istediğinizde nasıl bir yöntem izlemeniz gerekiyor?
Farming nedir, nasıl yapılıyor ve ekran kartı fiyatlarına etki ettiği doğru mu? Ve en önemlisi, ne kadar güvenli bir yatırım?
Tüm bu soruları ve fazlasını Chip TechTalk canlı yayınında tartışıyoruz. Konuğumuz bu konuda en yetkin isimlerden biri: Türkiye'nin en iyi oyun dergisi Level'ın Yayın Yönetmeni Kürşat Zaman.
Canlı yayınımız 2 Ağustos 2017 saat 15:00'da ekranlarınızda. Kaçırmayın!
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