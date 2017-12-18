Bitcoin Para Birimi Olarak Başarısız mı Oldu?
Bir dijital para birimi olmak iddiası ile ortaya çıkan Bitcoin, görünüşe göre bunu pek başaramadı. Ama bu, başarısız olduğu anlamına da gelmiyor!
Bu yıl Bitcoin yatırımcıları için harika bir yıl oldu, ancak kripto para biriminin yeni bir ticaret ve kredi standardı haline gelmesini uman kullanıcılar hayal kırıklığına uğradı. Bitcoin'in yaratıcısı Satoshi Nakamoto, bu para biriminin banka gözetimi gerektirmeyen eşler arası elektronik nakit olmasını hedefliyordu, ancak Bitcoin'in şu anki durumu onu hayal kırıklığını uğratmış olabilir. Bunun yerine ünlü kripto para birimi, popüler bir yatırım fonu ve bir mülke dönüşmüş durumda.
Ticari işemlerde para birimi olarak kullanılması amaçlanan Bitcoin, şimdi altın gibi bir yatırım fonu haline geldi. Ona yatırım yapanları mutlu edecek gelişme ise son 12 ay içerisinde hızlı bir şekilde gerçekleşti ve 1 Bitcoin'in değeri 777 dolardan 17,178 dolara kadar yükseldi. Bitcoin her zaman uçucu bir para birimi durumundaydı, ancak üst tavanı her zaman bin dolarda seyretti. Tahminlere göre Bitcoin'in değerindeki sürekli artışın arkasında da, onun bir para birimi yerine bir yatırım mülkü olarak görülmesi bulunuyor.
Bitcoin'in değerindeki ani değişiklikler, onun bir para birimi olarak son derece kullanışsız ve itici hale getiriyor. Örneğin, geçtiğimiz hafta dev PC oyun platformu Steam, Bitcoin desteğine son verdiğini açıklamıştı, sebep olarak da para biriminin uçuculuğunu ve işlem ücretinin yüksek olmasını göstermişti. Ancak Bitcoin'in bu özellikleri onu yatırımcılar için çok çekici hale getiriyor. Dijital para biriminin değerindeki sürekli artış ne kadar sarsıntılı da olsa inkar edilemez bir gerçek.
Ali Ruhi Öztürk
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