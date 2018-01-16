Bitcoin ve Kripto Paralar Fena Düştü!
Bitcoin ve tüm dijital paralar, muhtemelen bu nedenlerden kaynaklanan ciddi bir değer kaybıyla karşı karşıya!
Önde gelen tüm şifreli para birimleri, ciddi bir düzeltme ile karşı karşıya. Yaklaşık bir hafta önce 830 milyar dolar seviyesinde olan toplam piyasa değeri, CoinMarketCap'e göre şu an 570 milyar dolara gerilemiş durumda.
Bitcoin'in son 24 saatte yüzde 12,7 değer kaybederek 12.062 dolara gerilediğini, Ethereum'un ise yüzde 18,8 düşerek 1.082 dolara gerilediğini görüyoruz. Son haftalardaki yükselişiyle dikkat çeken Ripple ise yüzde 26,8'lik sert düşüşle 1,35 dolar seviyesinde karar kıldı.
Bu düşüşün birkaç nedeni olabilir. Güney Kore'nin adalet bakanı Justice Minister Park Sang-ki, geçtiğimiz günlerde ülkenin kripto paraları engellemeye hazırlandığını söylemişti. Hükümetin diğer kollarından gelen açıklamalar bu engelin henüz hazır olmadığını söylese de dijital paralara olan genel bakışta endişe hakim görünüyor.
CryptoCompare'in CEO'su Charles Hayter'e göre ise dijital paralarla ilgili düzenlemeler konusunun Asya'da belirsizliğini koruması, bu düzeltmenin ana sebeplerinden. Bu arada benzer bir sorun ABD'de de yaşanıyor. Metropolitan Bank, bir müşterisinin dolandırılmasıyla ilgili olarak Pazar günü kripto paralarla ilgili tüm transferleri durdurmuştu. Metropolitan Bank'ın büyük müşterileri arasında dünyanın en büyük dijital para borsası Coinbase bulunuyor.
Ocak ortasında yaşanan düşüşler, kripto para pazarı için alışıldık bir durum. Benzer bir düşüş Ocak 2017'de de yaşanmış, kripto paraların toplam piyasa değeri 5 Ocak'ta 21,9 milyar dolardan 14,4 milyar dolara düşmüştü. Benzer şekilde kripto paraların değeri 8 Ocak ve 16 Ocak tarihlerinde ise 7,5 milyar dolardan 6 milyar dolara düşmüştü.
Bu ilginç olsa da, bugün dijital para piyasasının bir yıl öncesine göre neredeyse yüzde 4.000 daha büyük olduğunu ve bu gerçeği yok saymanın tehlikeli olabileceğini akılda bulundurmakta fayda var.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın