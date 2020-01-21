Björk'ten Yapay Zeka Destekli Müzik

Müziklerinde teknolojiyi kullanmayı seven şarkıcı Björk, şimdi de teknolojiyi kullanarak kendini farklı şekillere soktu.
İzlandalı müzik yıldızı, Microsoft AI'yı kullanarak bitmeyen bir müzik oluşturdu. Proje Björk'ün koro aranjelerini yazılım yoluyla bir araya getiriyor. Bu noktada yapay zeka, müzikleri bir çatı kamerasının gördüklerini temel alarak seçiyor. Müzik, bulut türlerine, kuşların davranışına, uçaklara ve hatta hava basıncına göre tepkiler veriyor.
Yapay zeka yardımıyla müzik oluşturma yeni bir şey değil. Arca (Björk'ün kadrosundan), Holly Herndon gibi sanatçıların müziklerinde yapay zekadan faydalandıklarını görmüştük.
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