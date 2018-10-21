Black Ops 4 İlk Haftasında Rekora Doymadı

Çıkalı bir hafta olmadan rekorlar kırmaya devam eden yeni Call of Duty oyunu, Activison'un yüzünü güldürüyor!

Black Ops 4 İlk Haftasında Rekora Doymadı

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Haydi, Güney Kore'ye gidiyoruz!

Oyuncular buraya!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
OnePlus 6T'nin Tanıtım Tarihine Apple Ayarı!
Red Bull Amaphiko Connect Başlıyor!
Microsoft, Yeni HoloLens'in Tarihini Erteledi
Windows 10, Spectre Yavaşlığını Kaldıracak
Google Play'e Yeni Güncelleme Geldi!

İlginizi çekebilir