Black Ops 4 İlk Haftasında Rekora Doymadı
Çıkalı bir hafta olmadan rekorlar kırmaya devam eden yeni Call of Duty oyunu, Activison'un yüzünü güldürüyor!
Çıkalı bir hafta olmadan rekorlara doymayan Call of Duty: Black Ops 4 daha şimdiden Activison için büüyük bir başarı oldu. Şirket, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada yeni oyunun üç gün içerisinde tüm platformlardan 500 milyon dolardan fazla gelir elde ettiğini açıkladı.
Büyük bir servet elde etmenin yanı sıra Black Ops 4, aynı zaman çerçevesinde Call of Duty serisi için de birçok rekor kırdı. Black Ops 4, seri içerisinde "en büyük oyuncu topluluğu, en fazla ortalama oynama süresi ve en çok toplam oynama süresi konusunda tüm diğer Call of Duty oyunlarından daha başarılı.
Seri içerisindeki ana oyunların arasında ilk kez tekli oyuncu senaryosu içermeyen oyun olma özelliğini taşıyan Black Ops 4'ün hayranları görünüşe bakılırsa oyunun sadece çoklu oyuncu modlarına sahip olmasından şikayetçi değil.
Bu oyunun rekorlar kırmasındaki bir başka ilginç nokta ise oyunun Steam üzerinden sunulmuyor olması. Black Ops 4'e sadece Blizzard'ın Battle.net istemcisinden ulaşılabiliyor. Bu noktada bu hamlenin de beklenenin aksine iyi sonuçlandığı söylenebilir zira Activision, Black Ops 4 üzerinde geçtiğimiz yılın İkinci Dünya Savaşı temalı oyununa göre iki kat daha fazla PC oyuncusuna sahip.
Oyunun satışlarını ise büyük oranda dijital satışlar oluşturuyor. Bu noktada da Playstation Store'un "Bir günde en çok dijital satış yapan oyun" unvanını elde eden oyun, Microsoft Store'da ise "Birinci gününde en çok satılan Activision Xbox oyunu" unvanını almasını bildi ve Twitch'te en çok izlenen Call of Duty oyunu oldu.
Bütün bu harika satış rakamlarının arkasında şüphesiz ki oyuna ait yeni Battle Royale modu "Blackout"un etkisi büyük. Treyarch'ın burada çoklu oyuncu, zombilere karşı işbirliği ve battle royale modu gibi popüler oyun modlarını nasıl destekleyeceğini de zaman gösterecek.
Böyle bir başarının sonrasında akıllarda elbette Activision'ın Call of Duty serisi için gelecek sene neler yapacağı sorusu var. Battle Royale çılgınlığı bundan sonra her sene yeni bir Call of Duty Battle Royale modu ile karşı karşıya getirebilir.
Doğan Kürşat Aktaş
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