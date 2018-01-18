BlackBerry Android WhatsApp'ı Hala Destekliyor

WhatsApp desteğinin BlackBerry 10 ve BBOS'den çekilmesi, kafa karışıklığına yol açtı.

BlackBerry Android WhatsApp'ı Hala Destekliyor

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