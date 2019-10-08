Blue Mail, "Apple ile Oturum Aç"a Dava Açtı
Apple'ın yeni fikri "Sign in with Apple" hiç beklemediği bir anda, hiç beklemediği bir yerden darbe yemek üzere!
Apple'ın yeni "Sign in with Apple" işlevi, eposta adresinizi gizli tutarak farklı hizmetlere oturum açmanızı sağlıyor. Ancak Blue Mail'in mucidi Blix, 2017'deki bir patentinin çiğnendiği iddiasıyla Apple'a dava açtı.
Blix, uygulamasındaki "Eposta paylaş" işlevinin patentinin çiğnendiğini savunuyor. Firmaya göre Apple'ın eşsiz eposta adresi oluşturma işlevi, Blue Mail'in gerçek eposta adresinizi gizleyerek herkese açık eposta adresi paylaşma işlevinden kopya çekiyor.
Blix, daha önce de Apple'a Blue Mail'i haksız yere bastırdığı iddiasıyla dava açmıştı. Firmanın iddiasına göre Apple, Blue Mail'i App Store'da arama sonuçlarında 143. sıraya itmişti.
Davadan kimin galip geleceğini şu an tahmin etmek zor, ancak Blix kazanırsa Apple hem bir mahkeme emriyle karşı karşıya kalabilir, hem de tazminat ödemek zorunda kalabilir. Bununla birlikte davanın Sign in with Apple işlevinin kaldırılmasına yol açacağı düşünülmüyor.
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