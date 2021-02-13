BluTV'nin yeni dizisi Yeşilçam'dan ilk fragman: Yeşilçam'ın konusu ne?

BluTV'nin yeni dizisi Yeşilçam izleyici ile buluşuyor. Yeşilçam dizisinin başrolünde Çağatay Ulusoy yer alıyor. Ulusoy'a dizide usta oyuncular eşlik edecek. Peki, Yeşilçam dizisinin konusu ne? İşte detaylar:

BluTV'nin yeni dizisi Yeşilçam'dan ilk fragman

BluTV yeni yüksek prodüksiyonlu ilk dönem dizisi Yeşilçam: Bir Sinema Hayvanı'nı tanıttı... Peki, yönetmen koltuğunda Çağan Irmak'ın oturduğu Yeşilçam dizisinin konusu ne? BluTV'nin Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer alacağı yeni dizisine yakından bakalım...

BluTV'nin twitter hesabından paylaşılan mesajda, "BluTV, Yeşilçam dizisinin ilk tanıtımını iftiharla sunar! Yeşilçam'ın altın çağında küllerinden doğan bir prodüktörün hikayesi... Usta yönetmen Çağan Irmak'ın yönettiği, Çağatay Ulusoy'un başrolünde olduğu #Yeşilçam, yakında sadece BluTV'de" ifadeleri yer aldı.

YEŞİLÇAM DİZİSİNİN KONUSU NE?

Yeşilçam dizisinde 1960'lar Türkiye'sinin gölgesinde altın çağını yaşamaya başlayan Yeşilçam Sineması'ndaki bir yapımcının ayakta kalma hikayesi anlatılıyor. Emel Sayın'ın 'Rüyalar Gerçek Olsa' şarkısının eşlik ettiği ilk tanıtım, izleyenleri 1960'lı yıllardaki bir Yeşilçam filmi galasına götürüyor. Dizide Çağatay Ulusoy, her şeyini kaybetmiş ancak Yeşilçam'da küllerinden yeniden doğmaya çalışan sinema aşığı yapımcı Semih Ateş'e hayat verecek.

Dizide Çağatay Ulusoy'a Afra Saraçoğlu ve Selin Şekerci eşlik edecek. Afra Saraçoğlu, Yeşilçam'ın kapısını gerçek bir sanatçı olmak için çalan Tülin Saygı'yı, Selin Şekerci ise Yeşilçam'ın gözde yıldızlarından Mine Cansu'yu canlandıracak.

YEŞİLÇAM DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

'Yeşilçam: Bir Sinema Hayvanı'nın oyuncu kadrosunda Çağatay Ulusoy, Afra Saraçoğlu, Selin Şekerci, Güngör Bayrak, Nilüfer Açıkalın, Altan Erkekli, Yetkin Dikinciler, Özgür Çevik, Ayta Sözeri ve Bora Akkaş gibi isimler buluşuyor.

Yapımını Eastern Sunrise'ın, yapımcılığını Sibel Tuna'nın üstlendiği; senaryosunu Levent Cantek ve Volkan Sümbül'ün kaleme aldığı 'Yeşilçam: Bir Sinema Hayvanı' dizisinin yönetmen koltuğunda 'Babam ve Oğlum', 'Issız Adam', 'Unutursam Fısılda' gibi pek çok önemli filmde imzası bulunan usta yönetmen Çağan Irmak oturuyor.

BluTV'nin ilk tanıtım videosunu paylaştığı dizi yakında izleyici ile buluşacak.

Dizinin ilk fragmanı Youtube'ta yayınlandı

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