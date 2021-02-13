BluTV'nin yeni dizisi Yeşilçam'dan ilk fragman: Yeşilçam'ın konusu ne?

BluTV'nin yeni dizisi Yeşilçam izleyici ile buluşuyor. Yeşilçam dizisinin başrolünde Çağatay Ulusoy yer alıyor. Ulusoy'a dizide usta oyuncular eşlik edecek. Peki, Yeşilçam dizisinin konusu ne? İşte detaylar: