BMW, en sonunda 8 Serisini tam olarak tanıttı...
BMW, uzun süren bekleyişin ardından 8 Serisi'ni tanıttı. Araçlar güz mevsiminde satışa sunulacak...
Hem BMW sevdalıları, hem de BMW alıcıları yeni 8 Serisi'ni heyecanla bekliyorlar ve BMW, en sonunda bu bekleyişi sonlandırmaya kadar vermiş durumda. Yılın büyük kısmında tanıtımları yapılan araç, artık satışa sunulmaya hazır.
İlk olarak geçtiğimiz Mayıs ayında Concept 8 Serisi olarak ön tanıtımı yapılan 2019 BMW 8 Serisi'nin güzel gözüken bir coupe olduğu rahatlıkla söylenebilir. Hatta bu aracın, eski 6 Serisi coupe'lerin hiç olmadığı kadar rahat gözüktüğü de söylenebilir. BMW'nin en son tasarım dili bu araçta rahatlıkla görülebiliyor, agresif kenarlar ve yumuşak eğimler, birbirlerini tamamlayıcı bir görüntü sunuyor. Abartılı arka difüzör, devasa egzoz çıkışları ve ince arka ışıklar ise etkileyici bir görüntü yaratıyorlar.
BMW'nin LaserLight teknolojisine sahip LED farlar, direnci azaltmak için neredeyse tamamen kaplanmış alt yüzey ve havayı aracın istenilen kısmına, istenilen zamanda taşımaya yardımcı olan aktif çıtalar ile aracın dış kısmı pek çok farklı teknoloji ile donatılmış durumda.
Aracın dışındaki bu teknolojilere ise, aracın iç kısmında da BMW'nin en son teknolojileri eşlik ediyor ve bu teknolojilerin sürücü düşünülerek hazırlandığı rahatlıkla anlaşılabiliyor. Aracın merkez konsolu sürücü ve yolcuyu tamamen ayırırken, ortam ışıklandırması da yeni "Dinamik" özelliği ile çeşitli sebepler dolayısı ile dalgalanabiliyor.
Daha teknolojik açıdan bakıldığında ise bu yılın daha erken dönemlerinde tanıtılan ve X5 ile X7'de de kullanılan, BMW'nin yeni Operating System 7.0'ının kullanıldığı görülüyor. Infotainment sistemi ise BMW'nin en son iDrive sistemi ile güçlendiriliyor ve hem dokunmatik, hem de vites seçimi kısmında yer alan fiziksel kontrol ile yönetilebiliyor. Standart ses sistemi 11 hoparlöre sahip ancak bu sayının sizin için yeterli olmadığını düşünüyorsanız, iki yükseltme seçeneği de bulunuyor: 16 hoparlörlü Harman Kardon sistemi ve 16 ışıklı hoparlörlü surround-ses teknolojili Bowers&Wilkins düzeni.
Güvenlik teknolojileri açısından bakıldığında ise standart olarak yaya algılanmasında otomatik fren teknolojisini görüyoruz. Tam hızlı adaptif cruise control teknolojisi de sunuluyor ve aktif şerit kontrol sistemi ile birleştiğinde, bu ikilinin uzun yolları çok daha kolaylaştıracağı kesin. Park sensörleri, paralel park desteği ve 360 derecelik kamera sistemi ise standartların arasında yer alıyor.
BMW'nin Digital Key teknolojisi ile de isterseniz normal anahtarlardan tamamen vazgeçip akıllı telefonunuzu kullanabiliyorsunuz. Yakın mesafe iletişimi (NFC) teknolojisini kullanan sistem, bir kere kurulduktan sonra telefonunuzu arabanın kapısına tutmanız ile kilitleri açıyor yada kapıyor. Telefonu özel konumuna koyduktan sonra da aracınızı çalıştırabiliyorsunuz.
İlk olarak satışa sunulacak olan model M850i xDrive olacak ve bu araç, BMW'nin 4.4 litrelik, twin-turbocharged V8 motorunu kullanıyor. Dört tekerleğe beraber otomatik sekiz vites ile güç gönderen 523 beygirgücüne sahip bu motorun vites sistemi ise gezinti verisini kullanarak en uygun vites değişim zamanlarını hesaplayabiliyor ve dur-kalk (start-stop) sistemini kullanacağı en uygun zamanları belirliyor. Çift modlu spor egzoz ve kalkış kontrolü de standartların arasında yer alıyor.
Aracı daha da iyi hale getiren diğer standartların arasında ise anında değişim yapabilen adaptif süspansiyon ve yüksek hızlarda dönüşleri kolaylaştırırken düşük hızlarda manevra kabiliyetini arttıran dört tekerlekli direksiyon sistemi bulunuyor.
2019 BMW 8 Serisi bu güz mevsiminde satışa sunulacak ve fiyatlar, satışa daha yakın bir tarihte açıklanacak...
Levent Öztürk
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