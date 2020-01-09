BMW'nin Geleceğin Otombili Hayali CES'te Ortaya Çıktı

CES 2020'deki bütün büyük otomobil üreticileri, en son otonom sürüş teknolojilerini göstermekle meşgul. BMW ise bunu bir adım ileriye götürdü ve sadece bir bakışınızla aktif hale gelen denetimlerini tanıttı.
BMW'nin geçen sene ortaya çıkan Natural Interaction arayüzü, otomobilin tepe penceresini basit el hareketleriyle kontrol etmenize izin veriyordu. Bunun yanında parmağınızla dışarıdaki şeyleri göstererek (kabaca bir hareket olsa da) bilgi almanız mümkün oluyordu. Şimdi bunu bir adım öteye taşıyan firma, parmak kaldırmaya olan ihtiyacı ortadan kaldırdı. Yeni arayüz, göz izlemeyle nereye baktığınızı anlıyor ve baktığınız yere göre sesli olarak bilgi veriyor.
Sistem örneğin bir otomobilin içerisindeki yolcuya mı, yoksa dışarıdaki bir restorana mı, yoksa otomobilin içine mi baktığınızı anlıyor. Bununla amaçlanan, otomobil ile olan etkileşimi daha doğal bir hale getirmek.
BMW, bu yeni arayüzü CES'te BMW i Interaction EASE adlı özel bir konsept kabininde gösterdi. Bu konsept, sadece aracın içine odaklanıyor ve herkes yolcu olduğunda nasıl rahat bir yolculuk yapacağınızı gösteriyor.
Firma, otomobilin birkaç sene içinde üretime hazır olacağını söylüyor. Bu arada BMW, BMW i3 Urban Suite'i içeren 20 otomobili de Las Vegas'taki CES'e getirerek lüksün tadına baktırdı. Firmaya göre bu BMW i3'ler, "bir butik otelin atmosferini yeniden yaratmak" için baştan düzenlendi.
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