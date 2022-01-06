BMW'nin Süper Elektriklisi: iX M60, 100 km Hıza 3.6 Saniyede Çıkabiliyor!

BMW yeni elektrikli amiral gemisi 2023 iX M60'ı Las Vegas'ta düzenlenen CES 2022 fuarında tanıttı. 50 yıllık prestijli M serisinin bir üyesi olan elektrikli araç, BMW'nin yüksek performanslı elektrikli araçlar serisinin göz bebeği olacak.
Dört çekerli ve 610 beygir gücündeki araç 811 ft-lbs tork üretiyor ve 0 - 100 kilometre hızlanması 3,6 saniye. Maksimum hızı saatte 250 kilometre olan araçta standart 21 inç jantlar kullanılıyor. Tekerleklerin dönüş hızı uygulanan elektrik enerjisi ile orantılı.
BMW'ye göre bu, hem aracın genel güç yoğunluğunu hem de en yüksek güç çıkışını geliştirirken, motor yapımında nadir elementlere olan ihtiyacı da ortadan kaldırıyor.
Pil kapasitesi 106 kWh olan aracın 11W AC elektrikle tam olarak şarj olması yaklaşık 10,5 saat sürüyor. Ev elektriği olarak kullandığımız 3,7 kW ile ise bu süre 33 saate kadar çıkabiliyor. Hızlı şarjla yüzde 80 şarj kapasitesine ulaşması 97 dakikada tamamlanıyor.
M60 dışardan bakıldığında iX'e oldukça benziyor. Tavanda, yan ve arkada karbon fiber takviyeli plastikten oluşan karbon kafes içeriyor. Ancak daha yakından bakıldığında M60'a özel mavi fren kaliperleri ve isteğe bağlı 22 inç jantlar görülebiliyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın