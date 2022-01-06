BMW'nin Süper Elektriklisi: iX M60, 100 km Hıza 3.6 Saniyede Çıkabiliyor!

BMW'nin iX M60 performans EV'si, 610 beygir gücü ve yarım asırlık M serisi kalitesi ile geliyor. 0-100 hızlanması ise sadece 3.6 saniye!