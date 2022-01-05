McLaren'ın Yeni Süper Otomobili Artura'yı da Çip Sıkıntısı Vurdu!

Ünlü lüks spor otomobili üreticisi McLaren, fanlarını üzecek bir açıklamada bulundu. Şirket sözcüsü geçtiğimiz gün yaptığı bir açıklamada McLaren'in yeni Artura süper otomobilinin teslimatlarının erteleneceğini doğruladı. Artura'nın 2021 yılı sonlarında yollara çıkması bekleniyordu, ancak görünüşe göre Temmuz 2022'den önce bu gerçekleşemeyecek.
McLaren sözcüsü verdiği demeçte, "Süregelen yarı iletken sıkıntısı nedeniyle müşterilerin araçlarının teslimatını temmuz ayına kadar ertelemek zorunda kaldık" derken, otomobilden bugüne kadar kaç adet sipariş verildiği konusunda ise bilgi vermedi.
Artura'nın McLaren için yeni bir sayfa açması bekleniyor. McLaren'in yeni hafif araç mimarisine oturan ilk otomobili ve sınırlı sayıda üretilen P1 ve Speedtail modellerinin ardından şirketin ilk seri üretim hibriti. 3.0 litrelik çift turbo V6 ve 7.6 kilovat saatlik pil paketiyle gelen Artura'nın toplam beygir gücü 670 olurken, 531 pund-feet tork ürettiği biliniyor.
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