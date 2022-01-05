McLaren'ın Yeni Süper Otomobili Artura'yı da Çip Sıkıntısı Vurdu!

McLaren Artura'nın yollara çıkışı, çip sıkıntısı nedeniyle ertelendi. Yeni hibrit süper otomobil, Temmuz 2022'ye kadar yollara çıkamayacak!

  • Ercan Uğurlu
McLaren'ın Süper Otomobili Artura Ertelendi!

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