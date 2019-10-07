Borderlands 3, 8K'da TITAN RTX ile Nasıl Görünüyor?
Borderlands 3, 2.499 dolarlık NVIDIA TITAN RTX ve rakipleri ile 8K çözünürlükte oynanırsa, ortaya nasıl bir sonuç çıkar dersiniz? İşte sonuçlar...
- Ercan Uğurlu
Borderlands 3, henüz yakın zamanda piyasaya çıkan ve oyun severleri heyecanlandıran bir oyun oldu bilindiği gibi. PlayStation 4, Xbox One ve PC platformlarında yer alan Borderlands 3, özellikle görselliği ile beğenilirken, bu görselliği bir de 8K'da görmek isteyen Tweaktown editörleri, ilginç bir çalışmaya imza atmış.
Biliyorsunuz, teknik olarak bir PC oyunu 25 FPS'de neredeyse oynanabilir, ancak 30 FPS'nin altında genellikle pek de doyurucu bir deneyim yaşandığı söylenemez. Peki, Borderlands 3'ü 8K çözünürlükte oynasaydınız, kaç FPS görürdünüz? Tweaktown, bunu test etmiş.
Testte 2499 $ fiyatlı 24 GB GDDR6 bellekli NVIDIA TITAN RTX başta olmak üzere AMD Radeon VII, NVIDIA TITAN Xp, NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti, NVIDIA GeForce RTX 1080 Ti ve AMD Radeon RX 5700 XT kullanan editörler, her kartta Borderland 3'ü 8K'da koşturmuş. Üst seviye grafik ayarlarında ve orta seviyeli koşullardaki sonuçlar oldukça ilginç. Ekran kartlarını tanıdık, sonuçlara geçmeden diğer sistem öğelerine de göz atalım.
İşlemci: Intel Core i7-8700K @ 5GHz
Soğutucu: Corsair Hydro Series H115i PRO
Anakart: Z370 AORUS Gaming 7
RAM: 16GB (2x8GB) HyperX Predator DDR4-2933
SSD: 1TB OCZ RD400 NVMe M.2
SSD: 512GB OCZ RD400 NVMe M.2
Güç Kaynağı: InWin 1065W PSU
İşletim Sistemi: Windows 10 Pro x64
Evet, sonuçlara gelirsek, Borderlands 3'ün 8K çözünürlükte ne orta seviyede, ne de üst seviye grafik ayarlarında etkileyici bir sonuç verdiğini söyleyebiliriz. Ekran kartını 2499 $ fiyatlı ve 24 GB GDDR6 bellekli NVIDIA TITAN RTX de olsa, alabileceğiniz ortalama sonuç 25.6 FPS. İşte sıralı tam liste şöyle:
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