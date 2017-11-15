Bose, "Uyku" Kulaklığını Test Ediyor
Bose, uykuya özel bir kulaklık peşinde. Tamamen kablosuz yapıda olan Bose Noise-masking Sleepbuds bakın kullanıcısına neler sunuyor...
Ses sistemleri dendiğinde akla gelen ilk markalardan olan Bose, bu kez uykuya özel bir kulaklık üzerinde çalışıyor. İsmi Bose Noise-masking Sleepbuds olarak anılan bu kulaklık şimdilik prototip aşamasında ve Bose, bu kulaklığı kitlesel fonlama servislerinden Indiegogo'da görücüye çıkartmış. Evet, Bose gibi kendini kanıtlamış bir şirketin, ürününü Indiegogo kampanyasına sokmuş olması garip gelebilir belki ancak kullanıcılar şimdiden büyük rağbet göstermiş durumda.
Apple'ın AirPod'u veya Samsung'un Gear Icon X'i benzeri bir tasarımla, tamamen kulak içi ve tamamen kablosuz olarak tasarlanan Noise-masking Sleepbuds, yalnızca uykuya özel olarak kullanılıyor. Uyumak istediğinizde, çevreden gelen rahatsız edici sesleri yalıtan kulaklık, ayrıca sizi uykuya hazırlayan tema sesleri de isteğinize bağlı olarak kulağınıza veriyor.
Noise-masking Sleepbuds'un tek şarjla iki gece rahatlıkla çalışabileceğini söyleyen Bose uzmanları, uyandığınızda kulaklıkları şarj kutusuna yerleştirmenizi tavsiye ediyor. Böylece gece yeniden yatağa döndüğünüzde, kulaklık hazır olacak.
Bose, bu kulaklıkları üretmek için San Diego merkezli Hush firmasını satın almış ve şirketin yeni teknolojilerini kulak içi kulaklıklarda kullanmış. Görünüşe göre bunun karşılığını, kullanıcıların gösterdiği ilgi ile almış gibi görünüyor. Indiegogo kampanyasına sunulduktan 24 gün içinde ilk 50 bin Dolar fonlama hedefini tam yüzde 878 oranında aşan Bose Noise-masking Sleepbuds, muhtemelen prototip aşamasının hemen ardından seri üretime sokulacak. Bose Noise-masking Sleepbuds'un tanıtım videosunu hemen yukarıda görebilirsiniz.
Ercan Uğurlu
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