Bose, "Uyku" Kulaklığını Test Ediyor

Bose, uykuya özel bir kulaklık peşinde. Tamamen kablosuz yapıda olan Bose Noise-masking Sleepbuds bakın kullanıcısına neler sunuyor...

Bose, "uyku" kulaklığını test ediyor

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