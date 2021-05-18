BtcTurk'ten siber saldırı açıklaması: Ne kadar kullanıcı etkilendi?

Kripto para borsası BtcTurk kullanıcı bilgilerinin çalınmasıyla ilgili açıklama yaptı. Şirket 2018 yılında 516 bin kullanıcının bilgilerinin sızdırıldığını duyurdu.