BtcTurk'ten siber saldırı açıklaması: Ne kadar kullanıcı etkilendi?

Kripto para borsası BtcTurk kullanıcı bilgilerinin çalınmasıyla ilgili açıklama yaptı. Şirket 2018 yılında 516 bin kullanıcının bilgilerinin sızdırıldığını duyurdu.

BtcTurk siber saldırı iddialarına yanıt verdi: 516 bin kullanıcı etkilendi

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