Bu Arabadan Sadece 40 Tane Üretilecek: Çılgın Bugatti Boldie'

Bolide'yi hatırlıyor musunuz? Ünlü otomobil markası Bugatti'nin geçtiğimiz yıl ortaya çıkarttığı ve tam bin 824 beygir gücündeki hiper otomobili olan Bolide, o dönem yalnızca şov amaçlı tanıtılmıştı. Ancak görünüşe göre Bugatti karar değiştirmiş ve bu muhteşem otomobili seri üretime sokmaya karar vermiş. Ancak buna tam olarak seri üretim demek de doğru değil. Zira bu otomobilden yalnızca 40 adet üretilecek.
Bugatti Başkanı Stephan Winkelmann konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Otomobiller hakkında bazı meraklı ve koleksiyonerler, bizden Bolide'yi bir üretim aracı olarak geliştirmemizi istedi, bizde onları kırmadık ve ekibimiz şimdi bu canavar otomobili seri üretime hazırlıyor" dedi.
Bugatti Bolide muazzam güce sahip ancak şirketin bir diğer otomobili olan Chiron'a göre fazlasıyla hafif. Chiron yaklaşık 2 ton ağırlığındayken, Bolide yalnızca 1450 kilogram ağırlığın ve böylece bu hafifliğini hızına yansıtıyor. Bu otomobil yalnızca pistlere özel olacakken, otomobilin beygir gücü bin 577 olacak. Evet, bu orijinal Bolide'nin vadettiği bin 824 beygir gücü değil, ancak Bugatti, 110 oktanlı yarış yakıtı sayesinde yine de bu araçtan daha yüksek verim edilebileceğini söylüyor.
Kaputun altında 4 turbolu W16 motor bulunduran Bugatti Bolide, 500 km/s hıza ulaşabilecek. Ancak bu otomobili satın almak isteyenlerin hem biraz beklemesi hem de biraz para toplaması gerekecek. Zira otomobil 2024 yılından önce satışa çıkmayacak ve fiyatı vergisiz 4 milyon Euro civarında olacak.
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