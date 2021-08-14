Mercedes-Benz EQS İçin İlginç Güncelleme: Tetris ve Sudoku Geldi!

Mercedes-Benz EQS yolcuları yakında araç içinde video oyunlarına erişebilecekler. Alman otomobil üreticisi yaptığı açıklamada, elektrikli sedan için yeni bir kablosuz güncellemenin ön yolcu ekranına Tetris, Sudoku, Pairs ve Shuffle Puck oyunlarını eklediğini söyledi.
Ne yazık ki, bu ücretsiz bir OTA güncellemesi değil. Bunun yerine, Mercedes-Benz bu güncelleme için yaklaşık 100 dolar talep ediyor, ancak alanlar bir yıl boyunca ücretsiz erişime sahip olacak. Oyunların yanı sıra, bu güncelleme aynı zamanda EQS'nin kapılarını açarken ve kapatırken yeni dijital ışık animasyonları ve bir "Kükreyen Nabız" ses deneyimi içeriyor.
Yeni güncelleme aynı zamanda yolcu tarafındaki ekranda da navigasyon, ses ve konfor ayarlarının görüntülenmesini sağlayacak. Sürücünün yapmış olduğu ayarları yolcu değiştiremeyecek, ancak isterse kendi navigasyon hedeflerini belirleyip merkez ekrana gönderebilecek. Ayrıca kendi Bluetooth kulaklıklarını bu ekran ile eşleyebilecek ve kendi istedikleri şarkıları dinleyebilecekler.
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