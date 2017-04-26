Bu Araçlarla Başlat Menüsünü Aşın!
Windows 10'un Başlat Menüsü müthiş ancak herkes onu kullanmayı sevmiyor. Siz de bu gruba dahilseniz, işte sizin için 4 öneri!
Her gün, belki onlarca kez Başlat Menüsünü kullanıyorsunuz. Başlat Menüsü, sisteminizdeki ayarlar, uygulamalar ve araçlar için bir merkez ve bu yüzden onu bu kadar sık kullanmanız, gayet doğal.
Windows 10 ile Başlat Menüsünün geri dönmesinden gayet memnunuz. Ancak yeni bir şeyler arıyorsanız, aşağıda Başlat Menüsünün yerine geçecek en iyi araçları sizler için sıraladık. Bu araçlar, Başlat Menüsüyle hemen hemen aynı işlevselliği sunuyorlar ancak Başlat Menüsüne dokunmuyorlar. Başlat Menüsünü az kullanıyorsanız ve ona dokunmadan alternatif bir denemek istiyorsanız, bu araçları denemenizi tavsiye ediyoruz.
1. Launchy
Uzun süredir ortada olan Launchy, programları birkaç tuşa basarak çalıştırmanızı sağlıyor. Aracı yükledikten sonra Alt + Space'e basın ve programın penceresini çağırın. Herhangi bir programın ismini yazmaya başladığınızda, örneğin "fir" yazdığınızda otomatik tamamlama devreye girecek ve Firefox'u açmanızı önerecek.
İndirin: Launchy (Ücretsiz)
2. MaxLauncher
Launchy iyi bir fikir ama programların ismini yazmayı sevmiyorsunuz. O halde bu aracı kullanarak, kendi kısayol menünüzü oluşturabilirsiniz. Sevdiğiniz uygulamaları, klasörleri ve dosyaları programın üzerindeki düğmelere sürükleyip bırakmanız yeterli.
CTRL tuşunda basılı tutup, tuşun üstünde yazan klavye tuşuna bastığınızda programınız açılacak.
İndirin: MaxLauncher (Ücretsiz)
3. Everything Search
Başlat Menüsü, bilgisayarınızdaki birçok klasör içerisinde hızla arama yapabiliyor. Ancak aramanız spesifik ise veya tüm PC'nizi aratmak istediğinizde Başlat Menüsü o kadar iyi değil. Everything, tüm sisteminizi dizinine kaydediyor ve metin girdiğiniz anda sonuçları önünüze getiriyor.
İndirin: Everything Search
4. Klavye Kısayollarını Unutmayın
Şimdiye kadar Başlat Menüsünün yerini alacak araçlardan bahsettik ancak aşağıdaki klavye kısayollarını bu araçlarla birlikte kullanarak Başlat Menüsünü gereksiz hale getirmeniz de mümkün (amacınız eğer buysa). Windows'ta yüzlerce klavye kısayolu bulunuyor. İşte Başlat Menüsüyle ilgili birkaç klavye kısayolu:
- Windows düğmesine basarak Başlat Menüsünü açabilirsiniz.
- Windows + S ile Cortana'yı veya arama kutucuğunu açabilirsiniz.
- Windows + I ile Ayarlar penceresini açabilirsiniz.
- Windows + X ile Hızlı Erişim menüsünü açabilirsiniz. Bu menüden birçok Windows aracına ulaşmak mümkün.
- Çalıştır penceresini hemen açmak için Windows + R tuşuna basın.
Zeynel A. Öztürk
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