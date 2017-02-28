Bu Cihazla Ne Kaybolacak Ne de Kaybedeceksiniz
Kaybolmasını istemediğiniz herhangi bir şeyin içerisine bu küçük cihazı bırakmanız yeterli!
Çocuklar, evcil hayvanlar ve değerli eşyalarınızı sürekli gözünüzün önünde tutamıyorsunuz belki, ancak onların nerede olduğunu her an bilmeniz imkansız değil. Bir parça teknolojiyi kullanarak, özellikle çocuklar için üretilen akıllı saatler de tek alternatif değil. Üretilen Dünya'nın en küçük GPS cihazı olan Ping, kaybolmasından korktuğunuz her şey için önemli bir çözüm olmaya aday.
Bluetooth hücresel GPS desteği sunan bu minik cihaz, uzun pil ömrü, dayanıklı yapısı ve su geçirmez olmasıyla her an her yerde aktif kalabiliyor. Oldukça küçük olması sayesinde ne bir ağırlık yapan ne de çirkin bir görüntü sunan Ping, bu sayede kolaylıkla taşınabiliyor. Çocuğunuzun koluna takın veya cebine koyun, eğer evcil hayvanınız varsa onun da tasmasına sabitleyin. Böylece nerede olduklarından her an haberiniz olacak. Öte yandan seyahatlerde valizlerinizin kaybolmasından da endişe duyuyorsanız, bu tip senaryolarda da Ping'i kullanabiliyorsunuz.
Ping'i şu an Indiegogo'da bulabiliyorsunuz. Peki, cihaz başka neler sunuyor? Öğrenmek için hemen yukarıdaki videodan izleyebilirsiniz.
Ercan Uğurlu
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