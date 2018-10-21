Bu iPhone XS Kılıfı Tam 7.000 Dolar!
Çılgın kılıf tasarımcısı Caviar'dan iPhone XS'e mekanik saatli 7.000 dolarlık kılıf geldi!
Birbirinden enteresan tasarımlara ve yüksek fiyat etiketlerine sahip akıllı telefon kılıfları üreten Caviar markasından iPhone XS'e özel çılgın bir kılıf tasarımı geldi. Aslında bir değil, iPhone XS'e özel tam 3 farklı kılıf üreten Caviar, bu 3 modelin fiyat aralığını ise 6330 ila 7180 dolar arasında belirlemiş. Peki, bu kılıfların özelliği ne?
Yeni iPhone XS satın almaya karar verdiniz ve bunun için 1000 doları gözden çıkarttınız. Peki, telefonu düşürüp kırmamak için özel bir kılıf seti alsanız kaç para verirsiniz? Caviar'ın biçtiği fiyat minimum 6330 dolar. Yüksek bütçeli ve üst seviye malzeme kalitesi ile altın, platinyum, titanyum ve isteğe bağlı olarak deri gibi malzemelerle kılıflar üreten Caviar, iPhone XS için mekanik saat tasarımını ele almış. Adını ise Grand Complications Skeleton olarak belirleyen Caviar, bu kılıfları sınırlı sayıda üretmiş.
Sınırlı sayıdaki bu mekanik saat tasarımlı iPhone XS kılıfı, pembe altın, titanyum ve siyah altın renk seçenekleriyle satışa sunuluyor. Ülkemizde pek kimsenin alacağını düşünmediğimiz bu kııflar, hem iPhone XS hem iPhone XS Max için şu an Caviar'ın internet sitesi üzerinden satışa sunuluyor.
Ercan Uğurlu
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