Bu iPhone XS Kılıfı Tam 7.000 Dolar!

Çılgın kılıf tasarımcısı Caviar'dan iPhone XS'e mekanik saatli 7.000 dolarlık kılıf geldi!

Bu iPhone XS kılıfı tam 7000 Dolar!

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