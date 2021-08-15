Bu listeye dikkat: Start Up'lara destek yağacak... Peki, hangi sektörler?

Ekonomist dergisi Temmuz ayında Türkiye'de faaliyet gösteren 19 girişim sermayesi yatırım fonunun yatırım ajandalarını araştırdı. İşte öne çıkan sektörler...
Bankaların kurumsal girişim sermayesi (Venture Capital-VC) kurarak start up'ları fonlama ilgisi başka sektörlere de sıçradı. Artık Türkiye'de birçok holding, girişim sermayesi yatırım fonu (GSYF) kurmaya başladı.
Türkiye'de faaliyet gösteren GSYF sayısı 38'e ulaştı. Bu yıl yeni kurulacak fonlarla birlikte bu sayının 50'yi geçmesi bekleniyor. Kurumsal girişim sermayeleri hem stratejik hem de finansal hedefli ilerliyor.
Akıllı şehirlerden dijital bankacılığa, oyun sektöründen erken aşama gıda girişimlerine kadar çok farklı yelpazede yatırım yapmayı planlayan girişim sermayesi fonları, yeni şirketler kurarak fonladıkları start up'ların skalasını da genişletmeyi hedefliyor.
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