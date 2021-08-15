Bu listeye dikkat: Start Up'lara destek yağacak... Peki, hangi sektörler?

Girişim sermayesi yatırım fonları bu yıl start up'lar için yüz milyonlarca TL'lik bütçe ayırdı. Peki, öne çıkan sektörler hangileri?

Start Up'lara destek yağacak: Hangi sektörler önde

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