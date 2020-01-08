Bu Otomobilde 48 İnç'lik Ekran Olacak!

Tamamen elektrikli araçlardan biri olan Byton M-Byte'ın içerisinde yer alan 48 inçlik devasa ekran, firmanın CES 2020 basın konferansında duyurduğu yeni uygulama ortaklıkları ve geliştirici programı ile artık çok daha eğlenceli bir hale geliyor.
Byton, özel EV'ler (elektrikli araçlar) üretiyor ve Tesla'nın Model 3, Model S ve Model X'i ile ilk aracı M-Byte SUV ve sonrasında gelen daha küçük K-Byte ile direkt rekabete girmeyi hedefliyor.
Byton Stage adı verilen, görsel olarak etkileyici ekran aracın içerisinde otururken kolaylıkla dikkatinizi çekiyor ve AccuWeather ve ViacomCBS gibi uygulamalar ile artık çok daha kullanışlı hale geliyor.
ViacomCBS uygulaması ile M-Byte yolcuları, devasa ekranda canlı TV izleyebilecekler. Tabii ki bu izleme araç ilerlerken değil, sadece sürüş aralarında yapılabilecek. Güvenlik halen birinci sırada yer alıyor. AccuWeather ise tahmin edebileceğiniz gibi ekranda hava durumunu bildirecek. Ancak uygulama, sadece camın diğer tarafında ne olduğundan çok daha fazlasını da sunuyor. Navigasyon uygulaması ile beraber çalışabilen uygulama, rotanızdaki hava durumunu dakika dakika sunabiliyor ve eğer hava tahminleri kötüye dönerse, bu durumdan erken haberiniz olmasını sağlıyor. Byton'un söylediğine göre bu da daha güvenli bir sürüşe imkan tanıyacak.
Byton'un araç içi platformunda yakın zaman içerisinde daha fazla uygulama görmemiz de mümkün olacak. Firmanın yeni geliştirici platformu ve yayınlanan UX tasarım ve uygulama geliştirme rehberi sayesinde uygulama sayısının hızlı bir şekilde artacağı tahmin edilebilir.
Byton M-Byte aracı ilk olarak CES 2018'de görülmüştü ve o sırada Byton Concept olarak biliniyordu. Aradan geçen iki yıl içerisinde aracın gelişimi oldukça ilerlemiş olsa da, araç halen satışa sunulmuş değil. İlk tahminler M-Byte'ın 2019'un sonlarına doğru satışa sunulacağı yönündeydi. Şimdi ise Byton, 2020 yılının ortalarında Çin'deki müşterilerinin araçlarına kavuşacağını söylüyor. ABD müşterileri ise ilk teslimler için 2021'i beklemek zorunda kalacak.
Byton'un söylediğine göre M-Byte'ın menzili yaklaşık 460 kilometreye kadar çıkabilecek ve yarım saatte 240 kilometre sunan hızlı şarj seçeneği de bulunacak. En başta 4G LTE bağlantısı bulunacakken, gelecekte kullanıcıların 5G'ye yükseltme yapmaları mümkün olacak.
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