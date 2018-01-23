Bu USB Bellek Kendini İmha Ediyor

Bir USB bellek düşünün ki, zararlı yazılımı bilgisayara yükledikten sonra patlıyor... Şaka değil; bunu gerçekten yaptılar!

Bu USB bellek kendini imha ediyor

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