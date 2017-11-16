Bu Windows 10 Sürümüne Destek 6 Ay Uzatıldı

Microsoft, Windows 10'un bu sürümünü kullanmaya devam etmek isteyenler için sürpriz bir karara imzasını attı!

Windows 10 Sürüm 1511'e Destek 6 Ay Uzatıldı

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Bu Windows 10 Sürümüne Destek 6 Ay Uzatıldı

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