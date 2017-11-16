Bu Windows 10 Sürümüne Destek 6 Ay Uzatıldı
Microsoft, Windows 10'un bu sürümünü kullanmaya devam etmek isteyenler için sürpriz bir karara imzasını attı!
Yeni Winodws hizmet modelinin devreye girmesi ile birlikte, her Windows 10 sürümünün desteği bir buçuk ile iki yıla arasında sürecek. Sürüm 1507 en başta Mart ayında destek kesimine uğrayacaktı ancak Microsoft bu tarihi daha sonra Mayıs ayına kadar erteledi.
İşletim sisteminin ilk özellik güncellemesi olan sürüm 1511 geçtiğimiz ay kapatılmıştı, ancak Microsoft dün yaptığı açıklamada bu sürümün destek tarihini Nisan 2018'e kadar uzattığını açıkladı. Bu değişiklik Windows 10 Education ve Enterprise için de geçerli.
1511'in Kasım 2015'te yayınlanması ardından, Ağustos 2016'da yayınlanan Anniversary Update'e kadar yeni bir özellik güncellemesi gerçekleşmemişti. Bu açıklamanın en ilginç kısmı, 1511'in 1607'den daha uzun süre destek alacak olması. 1607 için daha önce "deneme olarak Mart 2018'e kadar" destek alacağı söylenmişti. Muhtemelen bu tarih de ilerleyen günlerde değişime uğrayacaktır.
Microsoft daha önce yaptığı açıklamalarda Windows'un en güncel iki sürümünü desteklemeyi hedeflediklerini söylemişti. 1511'in destekten kesilmemesi, 1607, 1703 ve 1709'un da desteğe dahil olduğu anlamına geliyor.
Ali Ruhi Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın