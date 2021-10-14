Bugün 90 Yaşında Olan Star Trek'in Kaptan Kirk'ü, Gerçekten Uzaya Çıktı!

Star Trek'in efsanevi kaptanı olan Kaptan Kirk'ü canlandıran William Shatner, 90 yaşında uzaya çıkarak bunu başaran en yaşlı insan unvanını eline geçirdi...

"Kaptan Kirk" 90 yaşında gerçekten uzaya çıktı

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