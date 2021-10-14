Bugün 90 Yaşında Olan Star Trek'in Kaptan Kirk'ü, Gerçekten Uzaya Çıktı!

Küçük bir gecikmenin ardından, William Shatner uzaya uçan en yaşlı kişi olmayı başardı. 90 yaşındaki Star Trek ikonu, 66 mil irtifaya uçarken Blue Origin'in NS-18 görevindeki dört mürettebat üyesinden biriydi. Böylece, sadece birkaç ay önce bir önceki yaş rekorunu kıran 82 yaşındaki havacılık öncüsü Wally Funk'ı geride bırakmış da oldu.
Yeni Shepard uçuşunda ayrıca Blue Origin Başkan Yardımcısı Audrey Powers, Planet Labs kurucu ortağı Dr. Chris Boshuizen ve Medidata'nın yaratıcılarından Glen de Vries de yer aldı. Bu, Blue Origin'in 2021 için planladığı üç mürettebatlı görevden ikincisiydi.
Yaşın uzaya kısa yolculuklar için pek bir kısıtlama olmadığı görülüyor. Ayrıca bu olay, Kaptan Kirk'ün gerçek hayatta da uzaya çıktığını görmek isteyen herkesin hayallerinin gerçekleşmesi anlamına geliyor; her ne kadar bir yıldız gemisini yönetmiyor olsa da...
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