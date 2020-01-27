ABD Uzay Kuvvetleri Logosu, Star Trek Hayranlarını Kızdırdı!

ABD Uzay Kuvvetleri, üniformaları ile adeta dalga geçilmesinin ardından, şimdi de Star Trek hayranlarının hedefinde. ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter üzerinde geçtiğimiz günlerde tanıttığı yeni logo, Star Trek'in Starfleet Command logosunun neredeyse aynısı ve bu durum, serinin hayranları tarafından pek de hoş karşılanmadı.
Gönderdiği tweet'te Trump, "Büyük Askeri Liderlerimize, tasarımcılara ve diğerlerine danıştıktan sonra, Muhteşem Askeriyemizin Altıncı Kolu olan Birleşik Devletler Uzay Kuvvetleri'nin yeni logosunu sunmaktan mutluluk duyuyorum" açıklamasını yaptı.
Ancak logonun gösterilmesinin hemen ardından Star Trek hayranları, logonun Starfleet Command logosu ile benzerliklerine işaret ettiler. Merkezde yer alan ok, okun çevresindeki yörüngeye benzeyen çizim, yıldızlı arka plan ve yazıların yerleştirilme şekli neredeyse bire bir aynı gözüküyor.
Starfleet, Star Trek evreninde yer alan Birleşik Gezegenler Federasyonu tarafından yönetilen birleşik uzay kuvveti olarak tanımlanabilir ve bu kuvvet, derin uzay keşfi, araştırma, savunma, barış sağlama ve diplomasi görevlerini üstleniyor.
Tahmin edilebileceği gibi Star Trek hayranlarının ve hatta Star Trek aktörü George Takei ve Star Wars aktörü Mark Hamill'in yeni tasarım hakkında söyleyecekleri bir çift laf bulunuyordu.
There is nothing sacred any more. pic.twitter.com/ubyy4OIZrp— George Takei (@GeorgeTakei) January 24, 2020
#JustAnotherStakTrekRerun pic.twitter.com/ObI1aOOXOI— Mark Hamill (@HamillHimself) January 25, 2020
Uzay Kuvvetleri ise henüz konu hakkında bir açıklama yapmış değil.
USSF resmi olarak Aralık 2019 tarihinde Trump'ın 2020 Milli Savunma Yetkilendirme Kanunu'nu imzalaması ile etkin olmuştu.
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