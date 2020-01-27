ABD Uzay Kuvvetleri Logosu, Star Trek Hayranlarını Kızdırdı!

Tanıtılan yeni ABD Uzay Kuvvetleri logosu, Star Trek hayranlarını sinirlendirdi. Geçtiğimiz günlerde de, üniformalar dalga konusu olmuştu!

  • Levent Öztürk
Yeni logo Star Trek hayranlarını kızdırdı!

ABD Uzay Kuvvetleri, üniformaları ile adeta dalga geçilmesinin ardından, şimdi de Star Trek hayranlarının hedefinde. ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter üzerinde geçtiğimiz günlerde tanıttığı yeni logo, Star Trek'in Starfleet Command logosunun neredeyse aynısı ve bu durum, serinin hayranları tarafından pek de hoş karşılanmadı.

Gönderdiği tweet'te Trump, "Büyük Askeri Liderlerimize, tasarımcılara ve diğerlerine danıştıktan sonra, Muhteşem Askeriyemizin Altıncı Kolu olan Birleşik Devletler Uzay Kuvvetleri'nin yeni logosunu sunmaktan mutluluk duyuyorum" açıklamasını yaptı.

Ancak logonun gösterilmesinin hemen ardından Star Trek hayranları, logonun Starfleet Command logosu ile benzerliklerine işaret ettiler. Merkezde yer alan ok, okun çevresindeki yörüngeye benzeyen çizim, yıldızlı arka plan ve yazıların yerleştirilme şekli neredeyse bire bir aynı gözüküyor.

Starfleet, Star Trek evreninde yer alan Birleşik Gezegenler Federasyonu tarafından yönetilen birleşik uzay kuvveti olarak tanımlanabilir ve bu kuvvet, derin uzay keşfi, araştırma, savunma, barış sağlama ve diplomasi görevlerini üstleniyor.

Tahmin edilebileceği gibi Star Trek hayranlarının ve hatta Star Trek aktörü George Takei ve Star Wars aktörü Mark Hamill'in yeni tasarım hakkında söyleyecekleri bir çift laf bulunuyordu.

Uzay Kuvvetleri ise henüz konu hakkında bir açıklama yapmış değil.

USSF resmi olarak Aralık 2019 tarihinde Trump'ın 2020 Milli Savunma Yetkilendirme Kanunu'nu imzalaması ile etkin olmuştu.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Dyson Lin ve Frank Hoogerbeets'in deprem tahmini atışması: En iyi benim!
Naci Görür ve Şener Üşümezsoy Elazığ depremi için ne demişti?
Vedat Milor'un Vedat Muriqi tweet'i sosyal medyanın gündeminde
Eski ehliyet yenileme süresi uzatıldı! İşte ehliyet yenileme süresi ve son başvuru tarihi
Günün En çok Okunanları
Kobe Bryant helikopter kazasında yaşamını yitirdi
6 maddede Netflix'in yeni dizisi Rise Of Ottoman... İşte ilk yorumlar
Vine'ın Kurucusundan Yeni Uygulama: Byte
2020 İçin Teknoloji Öngörüleri Açıklandı!
FANUC'tan Türkiye'ye Büyük Ödül!

 

 