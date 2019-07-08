Bugün Alabileceğiniz En İyi 5 AMD Ekran Kartı
Nvidia GeForce RTX 2080 Ti gibi iddialı bir ekran kartı aramıyorsanız, işte neredeyse her oyunu üst ayarlarda oynatan 5 AMD ekran kartı.
AMD Navi henüz hazır değil ancak bu, piyasada müthiş bir AMD ekran kartı bulamayacağınız anlamına gelmiyor. Belki Nvidia GeForce RTX 2080 Ti canavarını yerinden edecek bir kartı AMD'de bulamayacaksınız ancak oyunları en yüksek grafiklerde oynamanızı sağlayacak birçok AMD ekran kartı var.
Özellikle hala 1440p ve 1080p monitör kullanıyorsanız ve ekran kartına bir servet harcamak istemiyorsanız, doğru yerdesiniz.
1. AMD Radeon RX 590
Fiyat - performans olarak en iyisini sunan AMD Radeon RX 590, GDDR5'te kalsa da 8GB VRAM ile geliyor. Kart, 1080p'de neredeyse tüm oyunları tam grafik ayarlarıyla çalıştırabilecek güçte. 4K çözünürlüğe çıkamayacak olsanız da, bir servet harcamak niyetinde değilseniz, RX 590 tam size göre.
2. AMD Radeon VII
AMD'nin ilk 7nm grafik kartı olarak tanıtılan AMD Radeon VII, Nvidia GeForce RTX 2080'e rakip olmayı amaçlayan çok güçlü bir grafik kartı. 16GB HBM2 VRAM ile gelen kart, 4K oyun oynamak isteyenler için iyi bir seçim.
3. AMD Radeon RX Vega 64
Bu kart birkaç yıl önce çıkmış olsa da, 1440p için hala çok iyi bir seçim. Biraz fazla güç tükettiği ve ısındığı doğru, ancak kart beklenen performansı sunuyor. Vega 64 ile neredeyse bugünkü tüm oyunları 1440p'de 60fps ile oynayabilirsiniz.
4. AMD Radeon RX 570
Orta seviyede kendini gösteren AMD, Radeon RX 570 ile bunun iyi bir örneğini veriyor. Bu uygun fiyatlı kart, çoğu AAA oyununu yüksek ayarlarda 60fps ile çalıştırabiliyor. Tavsiyemiz, 4GB yerine 8GB modeli tercih etmeniz.
5. AMD Radeon RX 560
Bütçeniz kısıtlıysa, pahalı bir karta para dökmek anlamsız olacaktır. Özellikle AMD Radeon RX 560 gibi bir kart varken, buna hiç gerek yok. Piyasadaki en güçlü kart olmasa da, tasarruf etmek isteyenleri memnun edecek kadar iyi.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın