Bugün satın alabileceğiniz en iyi cihazlar!
Seçenekleriniz o kadar fazla ki hangi telefonu, tableti veya kamerayı alacağınızı bilmiyorsunuz. O halde bu listemize bir göz atın!
Bugün herhangi bir cihaz satın almaya niyetlendiğinizde sizi ufak bir sorun bekliyor. Piyasada o kadar çok seçenek var ki, hangisini seçeceğinizi şaşırabilir, hatta sonuçta satın almaktan bile vazgeçebilirsiniz. Muhtemelen duymadığınız bu duruma "seçim felci" deniyor.
Kafa karışıklığını azaltmak umuduyla 2017'nin en iyi cihazlarını seçtik. İşte bugün itibariyle farklı cihaz kategorilerinde satın alabileceğiniz en iyi modeller.
En iyi telefon: Samsung Galaxy S8
Galaxy S8 yüksek bir fiyatla gelse de, bir akıllı telefondan bekleyebileceğiniz neredeyse her şeyi size sunuyor. Hız testlerini alt üst eden Galaxy S8, müthiş bir ekrana ve kameraya, yeteri kadar uzun pil ömrüne sahip.
En iyi laptop: Dell XPS 13
13,3 inç'lik ekranı 11 inç çerçeveye sığdıran Dell XPS 13, etkileyici InfinityEdge ekranı, hafif gövdesi ve video testlerindeki yedi saatten uzun pil ömrüyle harika bir laptop.
En iyi TV: LG C7 OLED Series (2017)
55 inç ve 65 inç'lik modeller olarak gelen LG OLED C7, uygun fiyatı ve büyüleyici kontrast oranları ve renkler sunan OLED teknolojisiyle bizim tercihimiz olmayı başardı. 4K çözünürlüklü TV'yi uygun fiyatı yapan şey, ses kalitesi ancak normalde çoğumuzun bütçesini aşacak OLED teknolojisini önümüze getiriyor.
En iyi konsol: PS4 Pro
Microsoft'un Xbox'u ile Sony'nin PlayStation'ı arasındaki savaşın kesin bir galibi olmasa da, şu an PS4 Pro'nun avantajlı olduğunu düşünüyoruz. Bunda PS4 Pro'ya özel oyunların, iyi donanımın ve çevrimiçi işlevlerin önemli payı var.
En iyi kamera: Nikon D850
İyi bir DSLR arayanların istediği neredeyse her şeyi sunan D860, 35,4MP full-frame sensörüyle müthiş kareler yakalıyor. 153 noktalı otomatik odaklanma sistemine sahip kamera, 9 fps burst yakalama hızı sunuyor.
En iyi tablet: Yeni iPad (2017)
iPad (2017) 9,7 inç'lik ekranı, iyi tasarımı, A9 yongasıyla çok iyi bir tablet. Üstelik cüzdanınızı delip geçmiyor. Belki çok yeni bir şey sunmuyor ancak zaten iyi olan tabletin üzerinde geliştirmeler yapıyor ve bunu kabul edilebilir bir fiyatla bize sunuyor.
En iyi akıllı saat: Apple Watch 3
Apple Watch 3, önceki modelde olmayan LTE yetenekleriyle geliyor. Tabi isterseniz mobil veri özellikleri bulunmayan modeli satın alıp, daha uzun pil ömrünü çıkarabiliyorsunuz. Su geçirmeyen Apple Watch Series 3, GPS özellikleriyle geliyor ve kolunuzda gayet şık görünüyor.
En iyi VR başlığı: HTC Vice
HTC Vive, şu an piyasada bulabileceğiniz en iyi sanal gerçeklik başlığı. Kullanımı kolay denetimler, her bir gözünüze 1080p görüntü sağlayan yüksek çözünürlüklü ekran, 400 x 400 cm'lik bir alanda oynamanızı sağlayan istasyon, Vive'ı en iyisi yapmaya yetiyor.
Zeynel A. Öztürk
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