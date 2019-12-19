Bugünün İnternetini Etkileyen 6 Ölümsüz Efsane

Bugün karşımızda duran internet, 30 yıl öncesinin internetinden çok farklı. Ama bunun yanında, hiç yok olmayan, sadece şekil değiştiren bazı önemli şeyler de yok değil. Halen kullanmaya devam ettiğimiz en eski internet trendlerini ve konseptlerini araştırdık; ortaya aşağıdaki ilginç sonuçlar çıktı.
GIF'ler: 1987'den bu yana aynılar
İnternet, animasyonlu GIF'ler olmadan şüphesiz çok sıkıcı bir yer olurdu. Compuserve'in geliştirdiği GIF, yıllardır web'in temel öğelerinden biri olmayı sürdürüyor.
Geocities: 1994'te kendi web sitenizi yapın
'90'ların ortalarında her tür kullanıcının web sitesi oluşturabilmesine olanak tanıyan Geocities, Facebook, MySpace veya WordPress'in olmadığı dönemde internet için hayat demekti.
Ancak çok geçmeden Geocities'i kopyalayan birçok site ortaya çıktı. Tripod, 1995'te internete kapılarını açarken bir sene sonra Angelfire, basit web sitelerini sunucusunda barındırmaya başladı. Bundan bir sene sonra ise FortuneCity açıldı. 2001 yılında partiye katılan isim, daha gelişmiş özellikler sunan Freewebs oldu.
Geocities, günümüzün modern web'inin blog'ları için öncü olmuştu.
ICQ: 1996'nın popüler anında mesajlaşma hizmeti
ICQ'nun internet üzerinden iletişimi nasıl şekillendirdiğini hayranlıkla izlemiştik. ICQ, anında mesajlaşma protokolünü ilk kullanan hizmet olmasa da, onu geniş kitlelere yaygınlaştırmayı ilk başaran hizmetti.
Anında mesajlaşma bugün birçok farklı biçimde yaşamını sürdürüyor. Klasik SMS'in yanında WhatsApp, Viber, Line gibi ücretsiz mobil mesajlaşma uygulamaları, bugün bu işi en önde götürüyor.
JenniCam: 1996'da canlı video yayını
Son yıllarda popülarite kazanan Reality programlarının başlangıcı, 1940'lara dayanıyor. Bu tür programları internete ilk taşıyan ise JenniferRingley idi. JenniCam, Ringley'ın evdeki hayatını, en özel anlar dahil, kesintisiz olarak internet üzerinden yayınlayan bir akıştı.
JenniCam'in ardından benzer deneyler yapıldı, ancak Ringley'in fikri bugünkü LiveStream, Ustream ve Twitch TV gibi hizmetlerin yolunu açması bakımından önem taşıyor.
"Demotivational" posterler
Despair adındaki bir firma, 1998'de tüm ofislerin duvarlarını süsleyecek, motive amaçlı posterlerle dalga geçen posterler piyasaya sürdü. Bu posterlerin adı tahmin edebileceğiniz üzere "Demotivational poster" idi.
İlk posterler fiziksel olarak basılıp dağıtılsa da, posterler internette kendilerine yeni bir hayat buldular. Kullanıcılar, her tür durum için çoğunlukla gülünç posterler hazırlamaya başladılar.
Bugün bir fotoğrafı alıp, altına okuyanları güldürecek birkaç kelime yazarak onları paylaşma trendi, halen devam ediyor
Napster: 1999'da dosya paylaşmak
Napster, 1999'da yayınladığında çevirmeli bağlantı üzerinden dosya indirmek kabus gibiydi. Ancak ücretsiz müzik indirmeye olanak tanıyan Napster'in konsepti müthişti.
Napster'ın yenilikleri birçok geliştiricinin dikkatini çekti. 2000'de LimeWire, bir sene sonra ise Kazaa ortaya çıktı. Napster 2001'de yasal sorunlar nedeniyle kapatılırken LimeWire da benzer nedenlerle 2011'de kapatıldı. Kazaa'nın geliştirilmesi ise 2012'de durduruldu.
Ancak bugün halen kullandığımız BitTorrent protokolünün Napster ve benzerlerinin varisi olduğunu söylemek mümkün.
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