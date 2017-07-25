Bunlar, Windows 10 Fall Creators Update'te Yok
Windows 10 için yakında sunulacak olan bir sonraki büyük güncellemede, bu özelliklere veda etmek sorunda kalacağız! Üstelik aralarında Paint de var...
Windows 10 Fall Creators Update'i yükleyeceğimiz artık oldukça yakın. "1709" sürüm numarasıyla gelmesi beklenen güncelleme, daha iyi güvenlik, erişebilirlik geliştirmeleri, Windows AutoPilot yönetim araçlarına geliştirmeler ve kilit ekranından Microsoft hesabı kurtarma gibi yeniliklerle gelecek.
Bununla birlikte güncellemeyle birlikte bazı işlevlerin süresi dolacak veya kaldırılacak. Şimdi Microsoft, artık aktif olarak geliştirilmeyen ve gelecekteki güncellemelerde kaldırılacak olan işlevlerin bir listesini bizlerle paylaştı. Firmanın bu listeyi hazırlamasının nedeni, IT profesyönellerinin bu değişiklikleri göz önünde bulundurmaları ve planlarını buna göre yapmaları.
Kaldırılan İşlevler
- 3D Builder
- Apndatabase.xml
- Enhanced Mitigation Experience Toolkit (EMET)
- Outlook Express
- Reader uygulaması
- Okuma Listesi
- Temalar'daki ekran koruyucu işlevi
- Syskey.exe
- TCP Offload Motoru
- Tile Data Katmanı
- Güvenilir Platform Modülü (TPM) Sahip Parola Yönetimi
Artık Geliştirilmeyen (Ve gelecekte Kaldırılabilecek) İşlevler
- IIS 6 Management Uyumluluğu
- IIS Digest Authentication
- Microsoft Paint
- IIS için RSA/AES şifreleme
- Sync Your Settings
- Temalar'daki ekran koruyucu işlevi
- System Image Backup (SIB) Çözümü
- TLS RC4 Ciphers
- Güvenilir Platform Modülü (TPM): TPM.msc ve TPM RemoteManagement
- Güvenilir Platform Modülü (TPM) Uzaktan Yönetim
- Windows Hello for Business deployment that uses System Center Configuration Manager
- Windows PowerShell 2.0
Daha fazla detay için Microsoft'un buradaki web sayfasına göz atabilirsiniz.
Zeynel A. Öztürk
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