Bunlar, Windows 10 Fall Creators Update'te Yok

Windows 10 için yakında sunulacak olan bir sonraki büyük güncellemede, bu özelliklere veda etmek sorunda kalacağız! Üstelik aralarında Paint de var...

Bunlar, Windows 10 Fall Creators Update'te Yok

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