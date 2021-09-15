"Burnumuzun dibinden" Geçmiş: İşte 2021'in En Yakın Geçen Asteroidi!

Kamyon büyüklüğünde bir asteroit, keşfedilmesinden yalnızca birkaç saat sonra Dünya'yı teğet geçti ve bu, 2021'in en yakın karşılaşması olarak tarihteki yerini aldı.
2021 RS2 olarak kategorilenen asteroidin boyutları 2.1 ila 5.2 metre arasında ölçülürken, bu sene içinde Dünya yörüngesine en yakın geçişlerden birine de imza attı. Dünya'ya "yalnızca" 16 bin kilometre mesafeden geçen asteroit, Japonya üzerinden geçişini tamamladı. Bu mesafe, geçtiğimiz şubat ayında geçen asteroitten daha yakın.
Saniyede 18 kilometre hızla seyahat eden 2021 RS2 gibi asteroitler gökbilimcileri endişelendirmekten çok uzaklar. Zira 2013 yılında Rusya'yı vuran meteor, 2021 RS2'den 10 kat daha büyüktü ve 2021 RS2 boyutundaki asteroitler büyük tehlike yaratmıyor.
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